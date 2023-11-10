В столице проведут Московскую неделю красоты

Более 450 брендов из России и других стран примут участие в первой Московской неделе красоты, которая пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 9 по 12 декабря. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Посетители международной выставки-конференции смогут познакомиться с новинками индустрии, приобрести понравившиеся товары и протестировать услуги. Деловая программа будет включать 50 тематических сессий с участием более чем 100 экспертов», — отметила Сергунина.

Свою продукцию на неделе красоты представят производители косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других дружественных стран.

Экспозиция площадью 6 тыс. кв м. будет разделена на четыре зоны. В первой разместят стенды с косметикой, парфюмерией и товарами для ухода за волосами. Во второй будут работать стилисты и визажисты, ногтевой сервис, специалисты по массажу и спа. Посетители смогут проконсультироваться по интересующим вопросам и протестировать работу мастеров.

В зоне «Здоровье» представят продукты для здорового питания, витамины, маски и тренажеры. А на площадке «Шоу-лектории» российские и зарубежные эксперты проведут мастер-классы.

Организаторы также запланировали мероприятия для детей.

Заявки предпринимателей на участие в экспозиции принимаются на платформе Московской недели красоты.