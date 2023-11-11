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Педиатр назвала требующие госпитализации опасные симптомы у детей

Педиатр Татаркина: многократная рвота у ребенка требует срочной госпитализации
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Болезнь ребенка всегда сопряжена с переживаниями и тревогой родителей. И далеко не всегда родители способны адекватно оценить тяжесть заболевания и состояния ребенка. О том, при каких симптомах ребенку требуется скорая помощь и госпитализация, «Известиям» 11 ноября рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.

Она отметила, что одной из самых частых причин вызова скорой медицинской помощи ребенку является высокая температура, которая плохо сбивается или не сбивается вовсе приемом жаропонижающих препаратов.

«Если температура выше 39 градусов и ее не удается снизить ни жаропонижающими препаратами, ни физическими методами охлаждения, надо вызывать скорую медицинскую помощь. Не исключена и госпитализация. А если речь идет о самых маленьких, то госпитализация детей первых трех месяцев жизни обязательна при повышении температуры начиная с 38 градусов», — предупредила Татаркина.

По ее словам, многократная рвота и частый жидкий стул у ребенка до трех лет также являются показанием к срочной госпитализации в связи с высоким риском обезвоживания.

«При нарушении сознания, дыхания, сердечной деятельности, длительных или повторных судорогах, выраженной вялости и сонливости, отказе от еды и питья госпитализации подлежат дети любого возраста», — добавила врач.

Также она отметила, что при травме головы ребенку любого возраста необходима срочная консультация травматолога и дополнительное обследование.

«А вот травма головы ребенка первого года жизни требует не только консультации травматолога, но и госпитализации. С чем это связано? С более высоким риском переломов костей черепа даже при незначительной травме. Кроме того, у младенца в силу ряда особенностей выше вероятность кровоизлияния в головной мозг под действием травматического повреждения», — объяснила Татаркина.

По ее словам, госпитализации требуют и острые аллергические реакции с распространенными высыпаниями, при которых появляются отеки в области лица, головы и шеи. Это связано с вероятностью аллергического отека дыхательных путей, который может развиться очень стремительно и создать угрозу удушья.

«Пожалуйста, будьте внимательны к тревожным симптомам у ребенка любого возраста и не откладывайте обращение за медицинской помощью. Максимально быстрое установление точного диагноза и своевременно начатое лечение — залог скорейшего выздоровления ребенка и спокойствия родителей», — подытожила педиатр.

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5 сентября Татаркина рассказала «Известиям», какие болезни могут развиваться у школьников с началом учебного года и как их предотвратить. Например, для предотвращения развития сколиоза, по словам врача, важны рациональная организация двигательного режима детей дома и в школе, обязательные физкультминутки в течение каждого урока, особенно в начальных классах.

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