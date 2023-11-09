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На благоустройство велодорожек в Белгороде потратят 87,5 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Власти Белгорода определили победителя аукциона на выполнение работ по благоустройству велодорожек. Стоимость контракта составит 87,5 млн рублей.

Согласно данным портала госзакупок, начальная стоимость торгов составляла 100 млн рублей. В качестве заказчика выступает МКУ «Управление капитального строительства администрации Белгорода». Наиболее выгодную цену предложила компания ООО «Инвест-Строй», пишет ИА «Абирег».

Подрядчик должен обустроить велодорожки в урочищах Сосновка и Пески до конца мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что первый этап обновления завершили в Химкинском лесопарке в Подмосковье. Рабочие обустроили свыше 4 км дорожек и тропинок. В 2024 году в лесу проведут лыжероллерную трассу и велодорожки.

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