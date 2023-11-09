На благоустройство велодорожек в Белгороде потратят 87,5 млн рублей
Власти Белгорода определили победителя аукциона на выполнение работ по благоустройству велодорожек. Стоимость контракта составит 87,5 млн рублей.
Согласно данным портала госзакупок, начальная стоимость торгов составляла 100 млн рублей. В качестве заказчика выступает МКУ «Управление капитального строительства администрации Белгорода». Наиболее выгодную цену предложила компания ООО «Инвест-Строй», пишет ИА «Абирег».
Подрядчик должен обустроить велодорожки в урочищах Сосновка и Пески до конца мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что первый этап обновления завершили в Химкинском лесопарке в Подмосковье. Рабочие обустроили свыше 4 км дорожек и тропинок. В 2024 году в лесу проведут лыжероллерную трассу и велодорожки.