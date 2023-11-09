Общество «Знание» представляет номинантов просветительской награды Знание.Премия — 2023

В шорт-лист Знание.Премия — 2023 вошли 45 просветителей и 37 проектов из 25 регионов России, а также 7 компаний. Все 89 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор из более чем 13 тысяч заявок. Их просветительская деятельность оценивалась Экспертным советом, в который вошли ведущие представители бизнеса, науки, искусства и других сфер.

«Каждый из номинантов шорт-листа уже герой Знание.Премия. В нем представлены лучшие из лучших, ведь конкурс на попадание в шорт-лист премии составил около 150 участников на место. Наши эксперты проделали серьезную работу, чтобы оценить рекордные 13 тысяч заявок на соискание награды в этом году. Важно, что наибольшее число заявок было получено именно в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России, — более 8 тыс. Уверен, что благодаря премии о важном труде просветителей узнают как можно больше людей», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Номинанты шорт-листа были отобраны Экспертным советом Знание.Премия, в состав которого вошли более 100 авторитетных специалистов, в том числе государственные деятели, ректоры вузов, дипломаты, руководители молодежных и общественных организаций, представители корпораций, руководители компаний и другие профессионалы в самых разных областях. Свои оценки проектам, просветителям и компаниям поставили председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев; председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Никита Марченков; советник Министра просвещения РФ на общественных началах Надежда Малкина; президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова; генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин; генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и другие.

Всего в этом году на звание лучших в 17 номинациях претендовали более 13 тысяч соискателей из всех регионов России. Лидерами по числу соискателей стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский край, Свердловская область, а также Ставропольский край, Республика Башкортостан и Пермский край.

Одним из ведущих трендов заявочной кампании в этом году стало большое количество патриотических проектов, а также инициатив, нацеленных на развенчание фейков о России, ее прошлом и настоящем, на воспитание любви к Родине. Особое внимание уделяется укреплению народного единства, распространению знаний об истории, культуре и традициях народов России, сохранению коренных языков. Отдельное место заняли проекты, посвященные проблемам современного русского языка и его поддержке и распространению за рубежом. Часть заявок были посвящены профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики, в том числе химической промышленности, инженерному делу, искусственному интеллекту и большим данным.

Теперь всех номинантов из шорт-листа ожидает дистанционная просветительская программа, которая направлена на подготовку к очной защите достижений просветителей перед Почетным жюри. Эксперты-тренеры по публичным выступлениям поделятся с номинантами своими знаниями в области самопрезентации и дадут рекомендации. Заседание Почетного жюри, в состав которого войдут государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, а также известные деятели науки, культуры, искусства и образования, состоится в Москве 23 ноября. Свой выбор смогут сделать и жители России в рамках ставшего традиционным народного онлайн-голосования, которое стартует после заседания Почетного жюри. Имена лауреатов Знание.Премия будут объявлены на торжественной церемонии награждения в начале февраля 2024 года.

Кроме того, до 27 ноября продолжается сбор заявок на новую специальную номинацию «Иностранный просветитель года», ставшую 18-й по счету в конкурсе 2023 года. На нее могут претендовать иностранные граждане, чья просветительская деятельность оказывает положительное влияние на развитие и укрепление отношений России с другими странами. Участников номинации ждет отдельный отбор, однако победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Москве вместе с остальными лауреатами.