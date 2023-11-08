Обнаруженного на трассе амурского тигренка прооперировали

Спасенного в Хабаровском крае тигренка успешно прооперировали. Детеныша привезли в клинику в состоянии средней тяжести, сообщает телеканал «Известия». У хищника был перелом левой плечевой кости. Также у детеныша оказалась сломана тазовая кость. Однако, по словам ветеринаров, дополнительная операция не нужна. Теперь тигренку предстоит пройти период восстановления.

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