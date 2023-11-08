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Обнаруженного на трассе амурского тигренка прооперировали

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Спасенного в Хабаровском крае тигренка успешно прооперировали. Детеныша привезли в клинику в состоянии средней тяжести, сообщает телеканал «Известия». У хищника был перелом левой плечевой кости. Также у детеныша оказалась сломана тазовая кость. Однако, по словам ветеринаров, дополнительная операция не нужна. Теперь тигренку предстоит пройти период восстановления.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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