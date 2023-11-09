В Совфеде заявили о росте продаж Lada в России почти на 40%
Рост продаж автомобилей Lada на российском рынке вырос на 37,5%, несмотря на увеличение поставок китайских машин в РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Такие данные приводятся в письме по теме поддержки отечественных автопроизводителей, которое сенатор направил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и помощнику президента России Максиму Орешкину (документ есть в распоряжении «Известий»).
По словам Кутепова, в июле этого года было продано 29 378 новых автомобилей, в августе — 33 325 штук, в сентябре реализовано 36 231 Lada, Число продаж в октябре стало рекордным за последние 10 лет и составило 40 912 автомобилей.
«Общая доля продаж автомобилей Lada на внутреннем рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросла до 37,5%, несмотря на экспансию китайских брендов», — отмечает Кутепов.
Ранее, 24 октября, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» Илья Петров рассказал «Известиям», что в России спрос на китайские авто продолжит расти, потому что новинки из КНР превосходят многие корейские, японские и европейские аналоги по комплектации и оснащению. Среди самых популярных китайских брендов он назвал Chery, Haval, Geely и Exeed.