Прокуратура выясняет причины инцидента в частном детсаду в Москве
Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента в частном детском саду Smile Fish в Москве, куда с проверкой 8 ноября пришли сотрудники полиции после жалоб местных жителей.
«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Соблюдение прав малолетних на контроле в прокуратуре», — заявили в прокуратуре.
Частный детский сад работает в квартирах на первых этажах жилых домов и оформлен как ИП.
Основатель сети Smile Fish Иван Сорокин сообщил «Известиям», что после инцидента сотрудники учреждения направились в отделение полиции для решения ситуации. Он заверил, что у них имелись необходимые документы о законном функционировании детсада. Управляющая Александра Гринберг добавила, что после разговора с правоохранителями организации разрешили продолжить деятельность.