Наших вьют: Михалкова на фабрике, звезда «Паразитов» — «В паутине»

Темные времена корейского кинематографа через призму дней сегодняшних. Новая работа Анны Меликян с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. А еще Юра Борисов в образе панка по кличке Сопля, Оксана Акиньшина, не узнающая своего мужа, и французская девочка-подросток, спасающаяся от кислотных дождей. Ближайший уикенд богат на киноприключения — «Известия» выбрали самые звездные и интересные.

«В паутине»

18+

Режиссер: Ким Джи-ун. В ролях: Сон Кан-хо, Чон Ё-бин, О Джон-сэ, Кристал Чон, Лим Су-джон, Чан Ён-нам, Пак Чон-су, Ким Мин-джэ, Ким Дон-ён, Чон Ин-ги

Южнокорейская комедия от режиссера Ким Джи-уна («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»). Премьера фильма состоялась вне конкурса на Каннском кинофестивале. Главную роль исполнил Сон Кан-хо, известный по фильму «Паразиты».

Действие разворачивается в 1970-е. Режиссер Ким, которого коллеги считают бездарем, надеется доказать свою состоятельность. Он переписывает концовку уже снятого триллера «Паутина», чтобы довести до идеала, и тайно начинает пересъемки. Всё идет не по плану, вдобавок на площадку заявляется цензор.

–– Я уверен, что большинство кинематографистов по всему миру, не только в Южной Корее, хотя бы раз сталкивались с преградами и неприятными обстоятельствами. «В паутине» — очаровательная картина с элементами черной комедии, которая рассказывает о режиссере, переживающем непростой внутренний конфликт из-за съемок фильма, — рассказал «Известиям» режиссер Ким Джи-ун.

Он также добавил, что события ленты неслучайно разворачиваются в 1970-е годы. Современное положение южнокорейского кинематографа, по его словам, во многом похоже на тот непростой период.

— Производство отдельных фильмов форсировало правительство, режиссеров заставляли снимать картины на определенные темы. Это был темный период для корейского кино. В пример можно привести цифры: до цензуры выходило около 220 фильмов в год, а стало примерно 100, — объяснил режиссер. — Это очень похоже на то, что происходит сейчас в стране после пандемии. Рассматривая этот непростой период, я задумался, как режиссеры смогли преодолеть те трудные времена. В своем фильме я постарался показать силу духа кинематографистов 1970-х годов.

«Чувства Анны»

18+

Режиссер: Анна Меликян. В ролях: Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Олег Ягодин, Екатерина Андреева, Екатерина Новокрещенова, Полина Васильева, Мария Бердинских, Елена Фомина, Юлия Полынская, Федор Бутин

Черно-белая фантастическая драма режиссера Анны Меликян («Русалка», «Про любовь», «Нежность»). Главные роли исполнили Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев. Музыку к фильму написала группа Shortparis.

В центре сюжета самая обычная работница пермской шоколадной фабрики Анна, которая внезапно — после удара током — становится особенной. Женщина начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Человечество в опасности, и ее миссия — предупредить об этом. Голоса призывают научиться любить друг друга, на фоне резко обрушившейся славы развивается личная драма героини: ее собственный брак под угрозой.

«Год рождения»

16+

Режиссер: Михаил Местецкий. В ролях: Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юра Борисов, Дмитрий Быковский-Ромашов, Юлия Ромашина, Олег Васильков, Роман Евдокимов, Велимир Русаков, Юлия Джулай, Максим Горшков

«Год рождения» — фантастическая комедия Михаила Местецкого. Главные роли исполнили Эльдар Калимулин и Анастасия Талызина. В фильме также сыграл Юра Борисов. Он предстал в образе бесноватого участника панк-группы по кличке Сопля, которая будто бы была популярна в 1990-е. Настоящее в ленте переплетается с кадрами с эффектом VHS.

Металлогорск — серый провинциальный городок с невзрачными панельками (вымышленный, но узнаваемый). Филипп — фанат андеграунд-группы «Яичный свет», местной легенды. А еще парень — романтик и полон диких идей. Например, провести в родном городе крупнейший в мире музыкальный панк-фестиваль. Всё меняется, когда в жизни Филиппа появляется любовь. Он встречает девушку Марину. Впереди у ребят реальность — взрослая семейная жизнь.

«Синдром»

16+

Режиссер: Антон Борматов. В ролях: Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский, Виктор Тереля, Полина Бахтигозина, Елизавета Пинегина, Георгий Шабанов, Кристина Айвазовская

Психологический триллер с элементами драмы с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро в роли супружеской пары. Режиссером выступил Антон Борматов, в послужном списке которого сериал «Ольга», драма «Чужая», хит «Околофутбола».

Маша приходит в себя после страшной автомобильной аварии и с трудом узнает своего мужа, с которым до этого у них были токсичные отношения. Некогда грубый, хамоватый, самоуверенный Кирилл становится нежным и идеальным настолько, что даже страшно. Героиня пытается разобраться в происходящем и восстановить картину того дня, но некоторые части пазла не сходятся.

«Катастрофа»

18+

Режиссер: Жюст Филиппо. В ролях: Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшнс Мюнхенбах, Мари Юнг, Мартен Версе, Сулиан Брахим, Клеман Брессон, Паскаль Парментье, Суфьян Менуни, Микаэль Перес

Фильмы-катастрофы предлагали множество вариантов «апокалипсиса»: цунами, землетрясение, несущийся в сторону Земли астероид, нашествие зомби, неизвестный вирус. В фильме режиссера Жюста Филиппо над человечеством нависла новая угроза — кислотные дожди, которые уничтожают всё живое. Референсом он указывает «Иди и смотри» Элема Климова. Режиссер обращает внимание не просто на катаклизм, но на взаимоотношения людей на его фоне. В главной роли звезда французского кинематографа Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься», «Прошлой ночью в Нью-Йорке»).

В центре сюжета пятнадцатилетняя Сельма и ее родители, которые с другими уцелевшими спасаются от смертоносной угрозы.

«Одержимые злом»

18+

Режиссер: Демиан Рунья. В ролях: Эсекьель Родригес, Демиан Саломон, Сильвина Сабатер, Луис Цимбровски, Марсело Мишино, Эмилио Воданович, Вирджиния Гарофало, Паула Рубинштейн, Исабель Кантерос

Новинка для любителей хорроров про одержимость темными силами. Режиссер Демиан Рунья не первый раз обращается к теме паранормальных явлений. Его предыдущая работа — жуткий фильм ужасов «Оцепеневшие от страха» — про группу исследователей и специалистов по борьбе со злом.

Действие в новом фильме разворачивается в аргентинской глуши, где появляется одержимый демоном. Его присутствие несет угрозу для всех местных жителей, но так просто изгнать или убить «зараженного» нельзя. Есть определенные правила, которые знают чистильщики. Изуродованное тело одного из них, призванного решить проблему, братья фермеры Педро и Хайме обнаруживают в лесу. Они решают увезти одержимого подальше от деревни, но тот исчезает, и демоническая сила начинает убивать.