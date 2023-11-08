Врач рассказала о пользе каштанов для здоровья

Плоды каштана — это орехи, покрытые темно-коричневой скорлупой, с желтоватой мякотью внутри. Как правильно выбирать каштаны, чем они полезны и кому противопоказаны, «Известиям» 8 ноября рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

В пищу, по словам специалиста, подходят плоды каштана съедобного (он же настоящий, посевной или благородный). А вот орехи так называемого конского каштана содержат слишком много дубильных веществ, которые придают им горький вкус. Различить эти разновидности каштана несложно. Листья конского каштана похожи на веер с 5–7 листочками, а плоды напоминают крупный шарик, покрытый плюской — чашечкой, образованной из сросшихся листьев. Листья съедобного каштана простые, продолговатые, а плоды слегка сплюснутые.

«При выборе каштанов следует прежде всего проверить скорлупу — на ней не должно быть пятен, трещин и других визуальных дефектов. «Правильные» каштаны — темно-коричневые, с глянцевым блеском. Чтобы определить свежесть плода, нужно сдавить его пальцами. Слишком мягкая кожица — признак того, что каштан неправильно хранили», — отметила врач.

После покупки каштаны нужно убрать в холодильник — при температуре от +2 до +5 градусов они могут храниться несколько месяцев. А вот при комнатной температуре — лишь в течение 3–4 дней. Полиэтиленовые пакеты в качестве упаковки использовать не стоит: в них орехи могут быстро покрыться плесенью, добавила Кашух.

«Каштановое пюре, жареные или запеченные каштаны — это натуральный источник витаминов группы B, PP. Также в орехах много клетчатки и полезных микроэлементов — калия, фосфора, кальция, магния, цинка. Благодаря такому составу каштаны способствуют улучшению иммунитета, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поддерживают прочность костей, нормализуют пищеварение. При этом они относительно низкокалорийные — на 100 г продукта приходится всего 170 ккал. Для сравнения: калорийность миндаля — около 650 ккал, кедровых орехов — 670 ккал», — объяснила специалист.

По ее словам, как и у других продуктов, у каштанов есть свои противопоказания: их не стоит употреблять людям с аллергией на арахис — после еды может развиться перекрестная аллергическая реакция (белки-аллергены этих орехов очень похожи). Не стоит давать каштаны детям, так как это слишком тяжелая пища для неокрепшего детского желудка.

«Каштаны не стоит употреблять и тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови, заболевания органов ЖКТ, почек и печени. Белки, органические кислоты и дубильные вещества, которые содержат орехи, могут спровоцировать обострение болезни», — заключила врач.

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