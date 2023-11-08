Греф заявил о планах создать кросс-банковскую платформу биоэквайринга

«Сбер» создаст платформу биоэквайринга, к которой смогут подключиться другие кредитные организации, заявил руководитель банка Герман Греф.



«Сейчас наша платформа биоэквайринга — готовое, универсальное решение для миллионов клиентов, и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение», — сказал глава «Сбера» в кулуарах форума «Финополис».

Биоэкварийнг — это сервис по оплате услуг с помощью биометрических данных. Чаще всего данную технологию используют в супермаркетах. С июня, когда «Сбер» начал активно развивать сервис «оплаты улыбкой», россияне воспользовались этим способом более полумиллиона раз. Технология доступна во всех субъектах РФ, однако наиболее активно операции проводятся в 13 регионах страны. В лидерах — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.