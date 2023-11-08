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Аналоги живых тканей помогут протезировать органы и создавать роботов-гуманоидов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Исследователи из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали методику создания материалов, аналогичных по своим свойствам тканям живого организма. Это позволяет создавать имплантаты любых органов в соответствии с индивидуальными параметрами каждого человека.

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«Живые ткани обладают неповторимыми особенностями. Вместе с тем они изменяют свои свойства неравномерно. Поэтому трудно точно воспроизвести механические свойства живых органов в синтетических материалах», — рассказал «Известиям» руководитель исследований, заведующий лабораторией инженерного материаловедения МГУ, профессор Дмитрий Иванов.

Он пояснил, что, благодаря разработанной методике, можно создавать материалы с заданными механическими свойствами. При этом они будут в точности повторять отклик живых органов при различных нагрузках и деформациях.

«Сейчас в кооперации с международным коллективом была создана база полимеров со свойствами, аналогичными живым тканям, и были проработаны способы получения этих полимеров», — рассказал Иванов.

В дальнейшем, пояснил он, можно будет на микрообразце, взятом у человека, измерять свойства тканей и целенаправленно синтезировать полимер, необходимый для создания индивидуального имплантата. Когда эту методику отработают, ее можно будет повторить в любой клинике.

Предложенные технологии будут востребованы и в других направлениях, рассказал «Известиям» эксперт, руководитель направления «Нанобиомедицина» Университета «Сириус» Максим Никитин. Например, с их помощью можно изготовить манипуляторы, подобные человеческим рукам, которые могут брать предметы, различные по форме и хрупкости.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С кожи да: ученые нашли способ создавать аналоги живых тканей

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