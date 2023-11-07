Большинство больниц в Газе повреждены из-за обстрелов

Тысячи тяжелораненых мирных жителей в Газе больше не имеют доступа к больницам. Об этом сообщают в Международном комитете красного креста. Многие медучреждения повреждены, и в них не хватает медикаментов, передает телеканал «Известия». Ранее власти сектора Газа попросили МККК обеспечить коридор безопасности для выезда раненых. Машины организации уже сопроводили несколько «скорых» на КПП «Рафах» на границе с Египтом.

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