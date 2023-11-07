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В Серпухове грузовик насмерть сбил подростка на пешеходном переходе

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Фото: Прокуратура Московской области
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В подмосковном Серпухове водитель грузовика насмерть сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в своем Telegram-канале.

«Сегодня примерно в 8:20 водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Екатерины Дашковой города Серпухов, совершил наезд на несовершеннолетнего 2006 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Ранее, 24 октября, в подмосковном Сергиевом Посаде грузовой автомобиль сбил женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В результате пострадавшая скончалась на месте.

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