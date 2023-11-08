Емелина неделя: фильм «По щучьему велению» собрал более 780 млн рублей

За прошедшие выходные сказка о Емеле-дурачке и чудо-рыбе собрала больше кассы, чем в премьерный уикенд, — более 780 млн рублей. Второе место занял фантастический фильм Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда», заработавший в свой первый уикенд 52 млн рублей. Четвертое досталось «Повелителю ветра» — картина о кругосветном полете на воздушном шаре с Федором Бондарчуком в главной роли получила 43 млн рублей. Третья строчка у короткометражки «Три добрых дела», с которой прокатывается неофициальный Голливуд. А вот «Повар из Неаполя» работает ниже ожиданий — за свой премьерный уикенд сиквел «Добро пожаловать в семью» с Владимиром Сычевым собрал лишь 16 млн рублей.

Щука может всё что угодно

В этот уикенд фильмов для семейной и детской аудитории не то чтобы вышло очень много. Главный хит этого месяца в нише «По щучьему велению» лидирует вторые выходные подряд, и оставшимся мультфильмам тягаться с ним непросто. В премьерный уикенд сказка собрала 400 млн рублей при выделенных 37,5 тыс. сеансов и 1,3 млн зрителей, а в эти выходные интерес к истории про Емелю и чудо-щуку вырос еще больше. Увеличились и касса, и количество сеансов, и число зрителей: в период с 2 по 6 ноября сказку посмотрели 2,6 млн человек на 46 тыс. сеансов, они же оставили в кассе 783 млн рублей. В общей сложности картина собрала 1,4 млрд.

— Сборы однозначно усилил праздничный уикенд — кино было и остается самым доступным видом семейного досуга. До конца ноября фильм будет работать как главный релиз для всей семьи, а хороший сарафан подтолкнет холдовер к отметке в 2 млрд, — прогнозирует президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова.

Гораздо меньше целевой аудитории смотрит мультфильм «Смешарики снимают кино» — он занял девятую строчку рейтинга ЕАИС. Премьера состоялась 12 октября, и с тех пор касса проекта падает: первые сборы составили 53 млн рублей, а 2–6 ноября — уже 17,2 млн. Австралийская «Страшилка и тайна города света», занявшая шестое место, тоже несильно полюбилась семейной аудитории. В премьерный уикенд кукольный мультфильм о девочке-сироте, пытающейся спасти мир и папу от катастрофы межпланетного масштаба, собрал всего 24 млн рублей при 8 тыс. сеансов и 97 тыс. зрителей.

Другая сказка «Баба Яга спасает мир» оказалась на 12-м месте. Картина, долго лавировавшая в начале и середине рейтинга, впервые опустилась так низко со дня премьеры 3 августа. На данный момент общие сборы фильма с Яном Цапником, Олесей Железняк, Григорием Сиятвиндой и Людмилой Артемьевой составляют 590 млн рублей. Над Ягой возвышаются «Страсти по Матвею». Семейная мелодрама с Денисом Власенко и Валери Зоидовой стабильно опускается ниже и ниже, по три строки за раз: в первый уикенд фильм значился на четвертом месте, во второй — на седьмом и вот оказался на 11-м.

В поисках мужского кино

Научная фантастика Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда» лидирует среди приключенческих фильмов: картина о космонавте, попавшем из 1950-х в наше время в момент аварии, выстрелила в свой премьерный уикенд. Лента взяла серебро с кассой 57 млн рублей — ее посмотрели 179 тыс. человек на 13 тыс. сеансов.

— Репертуару уикенда недоставало мужского кино — драм, триллеров и боевиков. И в этой нише выступали только два релиза — «Дочь болотного царя» и «Человек ниоткуда». Зритель поддержал рублем именно отечественный фильм — помогли имя Рената Давлетьярова, режиссера фильма «Летчик», и шлейф «Вызова», запустившего волну интереса к теме космоса, — отметила Ольга Зинякова.

Действительно, из остросюжетного кино в топе ЕАИС оказался только один официальный зарубежный фильм и ни одного российского: пока отечественные студии сместили фокус на семейный или фэнтези-жанр, проекты для «пощекотать нервишки» остаются прерогативой Голливуда. Американский триллер «Дочь болотного царя» о дочери маньяка-убийцы, который бежал из тюрьмы и жаждет возвращения в ее жизнь, и вовсе на седьмом месте с кассой в 19 млн рублей — на выделенные 4,5 тыс. сеансов сходили 52 тыс. зрителей.

А вот криминальная комедия с Владимиром Сычевым и Славой Морозовым «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя», несмотря на успех первой части дилогии, провалилась в премьерный уикенд. Картина значится на восьмом месте рейтинга ЕАИС: она собрала 17 млн рублей при 7 тыс. сеансов и 51 тыс. зрителей. По словам Зиняковой, комедия маркетингово не смогла конкурировать с лидерами, поделив кассу с аудиторией «Повелителя ветра» и «Человека ниоткуда».

Голливуд и история России

Приключенческий хит «Повелитель ветра» о мировом рекорде, установленном в 2016 году российским путешественником Федором Конюховым, опустился на четвертую строку ЕАИС — в эти выходные он собрал всего 43 млн рублей. Уступивший сказке байопик с Федором Бондарчуком, Анной Михалковой и Андреем Бурковским держался в лидерах три уикенда подряд — с 5 октября — и только в прошлые выходные опустился на третье место. Сейчас касса фильма составляет 474 млн рублей. Как отметила Зинякова, картина сохраняет зрительский интерес.

— «Повелитель ветра» показывает наработку в два раза выше, чем месяц назад в стартовый уикенд, — добавила эксперт.

Историческая драма «Императрицы» с Юлией Пересильд, в прошлый уикенд занявшая второе место ЕАИС с кассой в 39 млн рублей, 2–6 ноября собрала побольше — 42 млн рублей, но всё равно опустилась на пятое место.

Неофициальные ленты продолжают волнообразно интересовать российских зрителей: короткометражка «Три добрых дела» взяла бронзу (сборы за уикенд — 638 тыс. рублей), а «Сколько весит облако?» заняла 10-ю строчку (339 тыс. рублей). Именно с этими фильмами в российских кинотеатрах продолжают прокатывать «Барби», «Оппенгеймера», «Пять ночей с Фредди», «Пилу 10», «Троллей 3», «Призраков в Венеции» и «Элементарно».