В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская

В Москве в возрасте 98 лет умерла дочь актера из кинофильма «Бриллиантовая рука», певица Светлана Пиньковская. Как сообщил источник «Известий» 7 ноября, о смерти Пиньковской в полицию сообщила ее 30-летняя внучка Серафима 5 ноября.

Известно, что с июля певица пережила несколько инфарктов.

Светлана Пиньковская родилась 8 августа 1925 года. Ее отцом является советский актер Георгий Светлани, который исполнил эпизодическую роль помощника управдома в кинокомедии «Бриллиантовая рука».

Пиньковская окончила Музыкально-театральное училище имени Глазунова в 1949 году, затем получила диплом ГИТИСа. После она была актрисой эстрадного театра «Эрмитаж», работала в Московском театре транспорта, затем — в Москонцерте. Также она выступала с женским эстрадным оркестром, где ее знали под сценическим псевдонимом «Светланова». Являлась преподавателем музыки.