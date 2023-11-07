На завершившемся в Санкт-Петербурге XII Международном газовом форуме обсуждались самые насущные проблемы отрасли. Именно здесь можно было узнать мнение топ-менеджеров не только добывающих компаний, но и банковского сектора, связанного с индустрией. Вице-президент Газпромбанка — начальник Центра структурирования и продаж транзакционных продуктов Наталья Захарова рассказала «Известиям» о новых решениях, специфике работы с клиентами и преимуществах экосистемы.

— Какие задачи на ПМГФ в этом году у транзакционного блока Газпромбанка? Чего ждете от форума?

— Газовый форум — это традиционно стратегическая площадка для нас. Здесь мы встречаемся со своими существующими и с новыми клиентами, здесь рождаются новые идеи, проекты. Для нас очень важно, чем живут клиенты, какие задачи ставит перед собой бизнес. И, конечно же, мы, как банк, идем вслед за клиентом. Решения, которые мы разрабатываем, удовлетворяют в первую очередь потребность бизнеса. В частности, платежный календарь-сервис TMG, наша мультибанковая платформа, позволяющая управлять всеми казначейскими процессами компании, также появилась в ответ на запрос одной из газовых компаний, и сейчас мы активно ее предлагаем уже на широкий рынок.

— Расскажите об экосистеме для юридических лиц, как давно она работает и у кого востребована?

— Экосистема — это цифровая платформа Газпромбанка, которая позволяет аккумулировать доступ ко всем нашим цифровым сервисам. Это и гибкость, и скорость, и принцип единого окна. Это подтверждение того, что банки действительно становятся технологичными; экосистема дает возможность оказания более быстрого, более качественного сервиса. Могу сказать, что все стандартные сервисы банка переходят в цифру. Экосистема обеспечивает доступ для клиента фактически 24/7, и компания и подписант может управлять своими счетами, и пользоваться подключенными сервисами непосредственно из единого окна, фактически из любой точки.

— У компаний каких отраслей она наиболее востребована сейчас?

— Если честно, нет отраслевой специфики. Конечно же, первыми заказчиками выступали традиционно компании газовой и нефтегазовой отрасли. Но могу сказать, что экосистема — сервис универсальный, для всех компаний. Более того, Газпромбанк в целом — не только банк для нефтегазовой отрасли. Многие компании, например, ритейлового сектора становятся для нас приоритетными и флагманскими. Примером тому является, например, сервис онлайн-инкассации, который сначала был разработан для компаний, работающих с большими объемами наличной выручки — это конечно же, ритейлеры. А потом все компании, у которых есть наличная выручка стали использовать этот сервис. Сервис дает более эффективное использование денежных средств, безопасность, сокращает время обработки операций с наличной выручкой на стороне клиента. Банковское сопровождение контрактов, тоже достаточно известный и востребованный сервис на рынке. Сначала он использовался в основном строителями — продукт даже назывался «банковское сопровождение строительных контрактов». Сейчас сервис показал свою эффективность, и все, кто хочет контролировать целевое использование средств, обращаются к этому продукту.

Доступ, в том числе и к этим сервисам, вы можете получить именно через экосистему. И, наверное, в первую очередь актуальность этого решения понимают компании, у которых развито централизованное казначейство. Но те корпораты, кто стоит на пути развития цифрового казначейства, на пути автоматизации, повышение качества управления рисками, также оценивают полезность этого сервиса. Мы готовы поддержать, рассказать и помочь компаниям в формировании централизованного казначейства и более эффективного управления своими денежными средствами, своей ликвидностью.

— Расскажите подробнее, как работает система. Какие услуги предоставляет?

— Экосистема — это единое окно доступа ко всем сервисам банка и его дочерних зависимых обществ. Вы можете получить доступ к своему счету, открыть второй и последующие счета в экосистеме, получить доступ к своим лизинговым продуктам, к факторингу; также можно получить аналитику по банковскому сопровождению, посмотреть, как сработала за день онлайн инкассация и сколько наличных денежных средств вы получили и многое другое. Это возможность доступа к банку в любое время из любой точки.

— Позволяет ли она экономить время и деньги?

— Конечно же, и деньги, и время. Это и гибкость, это скорость, это электронный документооборот. Можно сказать, что пандемия последних лет была одним из драйверов, ускоривших развитие экосистем различного рода, потому как возможность онлайн доступа стала еще более актуальна. Мы живем в век цифровизации, когда дорога каждая минута, и, конечно же, каждый рубль, поэтому компаниям становится проще и быстрее работать с такими сервисами.

— Какие электронные сервисы наиболее востребованы у бизнеса?

— Бизнес ставит задачи автоматизации в управления рисками, ускорения процессов. В ответ на это банковские сервисы и, в частности, транзакционные становятся технологичными и переходят в цифру. Даже стандартные банковские услуги становятся электронными. Таким образом, бизнес обращается к экосистеме. Очень важен электронный документооборот, важно управление ликвидностью — это различные кэш-пулинги, онлайн инкассация, информация о платежах, получение подробной отчетности по банковскому сопровождению. Компании хотят видеть качественную аналитику, более эффективное управление денежными средствами, отражающие текущую позицию группы. Аналитика должна быть доступна в режиме он-лайн в форме, соответствующей профилю пользователя и ее можно было предоставлять на разный уровень управления компанией.

— На каких технологических аспектах сейчас делается наибольший акцент?

— Цифровые системы, цифровые платформы, использование искусственного интеллекта, чат-боты, доступ к различным виджетам. При этом, я бы сказала, реализуется принцип смартфона, когда каждая компания может набирать те блоки и, которые для нее более актуальны в данный момент.

— Какие задачи ставят перед собой клиенты, для которых вы разрабатываете продукты?