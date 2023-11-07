Имперское перенапряжение

Вот уже месяц американские законодательная и исполнительная власти находятся в конфронтации по вопросу выделения финансов Украине, Израилю и Тайваню. Джо Байден предложил законопроект, который включал бы в себя выделение денежных средств для помощи одновременно всем вышеуказанным государствам, а также на укрепление американской южной границы (в частности, Украине — $61,4 млрд, на усиление безопасности Израиля — $14,3 млрд). Однако несогласие республиканцев (особенно правого их крыла) в конгрессе США рассматривать выделение дополнительного финансирования заставило президентский проект забуксовать.

Республиканцы требуют разделение финансовой помощи, то есть чтобы она осуществлялась отдельно Украине и Израилю. Республиканцы также настаивают на том, чтобы финансовая помощь Украине проходила аудит, а американские парламентарии и народ знали, на что тратятся деньги из бюджета США.

Впрочем, Джо Байден уже заявил, что наложит вето на республиканскую версию законопроекта, в случае если документ успешно пройдет в палате представителей и сенате. Но в сенате демократы (у которых в нем большинство) уже сказали, что не намерены поддерживать отдельный законопроект по дополнительному финансированию Украины без включения в него Израиля и Тайваня. В связи с этим судьба формата выделения финансовой помощи Украине пока неясна. Хотя на прошлой неделе было заявлено, что США планируют объявить о пакете военной помощи Украине на $425 млн. Но в данном случае речь идет о поддержке Киева, которая осуществляется благодаря механизму PDA (Presidential Drawdown Authority). Он позволяет президенту США передавать запасы из федеральной собственности госимущества без согласования с конгрессом.

С Израилем ситуация несколько проще. Разногласий относительно необходимости выделения дополнительных денежных средств еврейскому государству нет. Есть условное партийное деление по поддержке сторон палестино-израильского конфликта. Республиканцы больше поддерживают Израиль, а среди демократов есть те, кто выступает в защиту Палестины. Но это не отменяет их общее понимание необходимости помощи и сотрудничества со своим главным союзником на Ближнем Востоке.

США ежегодно выделяют Израилю около $3 млрд. С 2019 года эта сумма выросла почти до $4 млрд в год. Это связано с тем, что сотрудничество с Израилем для США приносит пользу американскому военно-промышленному комплексу. Совместные научные исследования и разработки позволяют развивать собственные вооружения. Дополнительная финансовая помощь Израилю будет выделена, но ее сейчас стараются связать с выделением помощи Украине. К слову, 3 ноября палата представителей конгресса США уже приняла законопроект о помощи отдельно Израилю на $14,3 млрд. Однако лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер подчеркнул, что не планирует выносить законопроект на голосование.

Что же касается Тайбэя, то, несмотря на официальное следование США политике «одного Китая», Вашингтон рассматривает Тайвань как элемент противостояния Пекину. Основные причины: развитость производств высокотехнологического оборудования и нежелание «отдать» его Пекину, а также возможность оказывать военно-политическое давление на КНР. Более того, не стоит забывать, что для США, согласно их Стратегии национальной безопасности, основными угрозами безопасности считаются Китай и Россия. При этом Пекин рассматривается американским истеблишментом как более опасный в стратегическом плане вызов. Китай представляет угрозу политическим, экономическим, технологическим и военным интересам Вашингтона. Необходимость американских финансовых вложений в Тайбэй также вряд ли будет спорным моментом на американском Капитолийском холме.

Но возникает вопрос, могут ли вообще США позволить себе финансовую и более широкую вовлеченность одновременно в конфликт в Европе, на Ближнем Востоке и теоретический конфликт в тихоокеанском регионе? Не будет ли это своего рода имперским перенапряжением? В случае с США на сегодня скорее нет, чем да. Недавно американский президент в интервью заявил, что «США — самая могущественная страна за всю историю человечества. Мы можем позаботиться об обеих странах и при этом поддерживать нашу обороноспособность на международной арене».

Первая половина цитаты истинна в первую очередь для американского избирателя. Или должна быть истинной. Что касается второй части цитаты, то здесь Джо Байден прав. Американский конгресс так или иначе изыщет средства для дополнительной финансовой помощи и Украине, и Израилю, и на остальные задачи и цели. Это лишь вопрос внутренних компромиссов и уступок между исполнительной и законодательной властями. Но нельзя не отметить, что события на Украине и на Ближнем Востоке распыляют ресурсы и средства Вашингтона для решения своих других насущных внутри- и внешнеполитических задач.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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