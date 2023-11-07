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Приднестровская формула

Проректоры Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович и Михаил Троянский — о том, как Запад пытается спровоцировать новые конфликты на территории бывших советских республик
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Для международной обстановки на современном этапе характерна высокая степень поляризации и турбулентности. Это стало прямым следствием попыток США реставрировать однополярный миропорядок всеми имеющимися возможностями и средствами. Несмотря на отсутствие у Вашингтона долгосрочной стратегии, американское руководство продолжает упорно повышать ставки в рамках новой геометрии геополитического противостояния.

В вашингтонско-брюссельских кабинетах изо всех сил пытаются ослабить влияние Москвы и спровоцировать новые конфликты на территории бывших советских республик в непосредственной близости от российских границ. Кроме этого, коллективный Запад осуществляет попытки свести на нет колоссальные усилия нашей страны по урегулированию уже имеющихся конфликтов на постсоветском пространстве, в том числе по нормализации ситуации в Приднестровье. Запад руководствуется исключительно своими собственными интересами и полностью игнорирует неизбежные негативные последствия своей антироссийской политики, которая откровенно превращает Молдавию во «вторую Украину».

В регионе наблюдается сложнейшая обстановка в сочетании с активизацией евро-атлантической политики Кишинева. Это всё происходит на фоне военного конфликта на Украине, ухудшения социально-политической ситуации и предельно туманных геополитических перспектив.

В сложившихся условиях Тирасполь продолжает настаивать на возобновлении работы формата «5+2», участники которого должны выработать параметры всеобъемлющего урегулирования конфликта в Приднестровье. Власти Приднестровья рассматривают присутствие российских миротворцев в регионе в качестве гарантии сохранения стабильности и мира. В случае вывода российских военных кишиневский режим вновь попытается силовым путем восстановить контроль над территорией. В Молдавии давно стартовал процесс милитаризации по натовским стандартам, а также во время многократных контактов с киевским режимом делались заявления о готовности освободить Приднестровье от «российских оккупантов».

Правительство Майи Санду неоднократно заявляло о неэффективности формата «5+2», особенно в настоящее время, когда продолжается специальная военная операция России на Украине. В действительности стремление Молдавии отказаться от этого формата происходит под давлением западных кураторов, которых не устраивает особая роль России — посредника и гаранта мирного урегулирования.

По мнению экспертов, с одной стороны, несмотря на непрекращающиеся попытки Запада переформатировать миротворческую операцию в Приднестровье, ее продолжение в нынешнем виде не имеет альтернативы, по крайней мере, до справедливого и взаимоприемлемого политического разрешения противоречий между Кишиневом и Тирасполем.

С другой стороны, возникают большие сомнения в целесообразности продления миссии ОБСЕ в Молдавии, которая давно «приватизировала» функцию модератора переговорного процесса, но совершенно провалила выполнение своих обязанностей. Если бы не участие российских военнослужащих в составе трехсторонних миротворческих сил (Россия, Приднестровье и Молдавия), молдавские и украинские националисты при молчаливом согласии вашингтонско-брюссельского истеблишмента давно решились бы развязать войну в регионе. К тому же правительство Молдавии постоянно высказывается в пользу сближения с агрессивным блоком НАТО, что в значительной степени кратно усиливает военно-политическое напряжение в регионе.

В новой Концепции внешней политики 2023 года четко определено, что «Россия намерена уделять приоритетное внимание противодействию размещению или усилению военной инфраструктуры недружественных государств и иным угрозам безопасности в ближнем зарубежье». На наш взгляд, приемлема только единственная формула для урегулирования приднестровского конфликта: баланс интересов и взаимоприемлемый компромисс.

Авторы — проректоры Дипломатической академии МИД России

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов

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