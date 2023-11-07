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Лучший за пять лет урожай шишек собрали в Коми

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В Республике Коми на объектах семеноводства собрали лучший за последние пять лет урожай шишек. Предварительный анализ лесосеменного сырья провели специалисты отдела «Коми лесосеменной станции». Он проводится каждый год для того, чтобы избежать заготовки низкокачественных и зараженных карантинными болезнями семян.

Как пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на республиканский Центр защиты леса, по результатам анализа проб принимаются решения о целесообразности проведения массовой заготовки семян растений.

Специалисты взяли пять проб шишек сосны обыкновенной с улучшенными наследственными свойствами. Их собрали с аттестованных объектов лесного семеноводства в Прилузском лесничестве. Внешних повреждений у них не выявлено. Все пробы соответствуют первому классу качества.

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