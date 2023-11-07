Кровля торгового центра загорелась на площади 10 тыс. кв. м в Бурятии
В Улан-Удэ ликвидируют пожар на площади 10 тыс. кв. м. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве сообщили, что горит кровля торгового центра на площади 10 тыс. кв. м. Шесть человек смогли самостоятельно покинуть место ЧП и выйти на улицу.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В ликвидации пожара задействовано 59 специалистов и 18 единиц техники.
Ранее, 6 ноября, в Татарстане был ликвидирован пожар на складе с упаковкой для корма животных. Пожар начался в селе Старое Дрожжаное. Открытое горение было ликвидировано на площади 2,4 тыс. кв. м. Всего в тушении были задействованы 42 специалиста и 23 единицы техники.