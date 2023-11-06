Второй день работы международного форума «Россия» в Москве завершился

В Москве завершился второй день международной выставки-форума «Россия». В воскресенье с павильонами ознакомились иностранцы, сообщает телеканал «Известия». Гостям из Эфиопии показали многообразие и культуру российских народов. Региональную программу второго дня посвятили развитию Чувашии. Также в рамках выставки прошел марафон российского общества «Знание». С лекциями выступили работники культуры и гости из правительства. На выставке продолжает свою работу стенд НМГ «Медиа для тебя». Технология «дипфейк» не оставляет посетителей равнодушными. Кроме того, в течение всего дня на ВДНХ проходили различные концерты. На главной уличной сцене провели фестиваль «Роза ветров». Выставка-форум «Россия» будет проходить более пяти месяцев — до 12 апреля будущего года. Здесь главные достижения страны собраны в 131 экспозицию. Посетители могут прикоснуться к науке, культуре и новейшим технологиям нашей страны. Осмотреть выставку «Россия» можно абсолютно бесплатно. Вход на выставку для посетителей абсолютно бесплатный.

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