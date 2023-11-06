Реклама
Прямой эфир
Общество
Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России
Мир
Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона
Мир
Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества
Мир
В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе
Мир
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Армия
Лидер Мьянмы посетил корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»
Мир
Киев возмутили высказывания главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
Глава минфина США заявила о катастрофе в случае разрыва экономических связей с КНР
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В США заявили об отдаче Зеленским невыполнимых приказов для ВСУ
Происшествия
В подмосковном Дмитрове из-за дождя затопило 17 этажей жилого дома

Второй день работы международного форума «Россия» в Москве завершился

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве завершился второй день международной выставки-форума «Россия». В воскресенье с павильонами ознакомились иностранцы, сообщает телеканал «Известия». Гостям из Эфиопии показали многообразие и культуру российских народов. Региональную программу второго дня посвятили развитию Чувашии. Также в рамках выставки прошел марафон российского общества «Знание». С лекциями выступили работники культуры и гости из правительства. На выставке продолжает свою работу стенд НМГ «Медиа для тебя». Технология «дипфейк» не оставляет посетителей равнодушными. Кроме того, в течение всего дня на ВДНХ проходили различные концерты. На главной уличной сцене провели фестиваль «Роза ветров». Выставка-форум «Россия» будет проходить более пяти месяцев — до 12 апреля будущего года. Здесь главные достижения страны собраны в 131 экспозицию. Посетители могут прикоснуться к науке, культуре и новейшим технологиям нашей страны. Осмотреть выставку «Россия» можно абсолютно бесплатно. Вход на выставку для посетителей абсолютно бесплатный.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023