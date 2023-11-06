«Боксзабег» прошел в Сочи в рамках поддержки Всемирных игр дружбы

Команда президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева провела в понедельник, 6 ноября, 12-й международный «Боксзабег» в Сочи в рамках поддержки Всемирных игр дружбы. Дистанцию преодолели представители разных народов, живущих в России.

Всемирные игры дружбы пройдут в 2024 году по указу президента РФ. Инициативу проведения соревнования в Сочи поддержало общественное общероссийское движение «Здоровое Отечество».

В мероприятии приняли участие и представители «Народного фронта». Дистанции в 3,6 и 9 км собрали спортсменов, приверженцев здорового образа жизни, общественных деятелей. Дети смогли пробежать расстояние в 500 м. Всего вышли на забег около 5 тыс. участников.

Старт забегу был дан на Морском вокзале. Каждому выдали порядковый номер с чипом и футболку, на финише участники получили медали. Пробежавшие с лучшими результатами стали обладателями уникальных призов, которых нет ни на одном беговом мероприятии в мире.

Некоторые спортсмены покорили дистанцию в национальных костюмах. После забега состоялся конкурс на лучший костюм, в итоге обладатели самых ярких были отмечены организаторами. Для гостей мероприятия были подготовлены не только спортивные активности, но и выступление артистов и лотерея. Призовой фонд мероприятия составлял 20 млн рублей.

Основная цель забега — показать всему миру, что спорт объединяет людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.

«Боксзабег» остается благотворительным мероприятием, участие в нем бесплатно.

В начале сентября в подмосковном городе Чехове также прошел открытый «Боксзабег», спортивное мероприятие посвятили объединению разных поколений, популяризации бокса и спорта в целом. На финише все участники получили памятные медали. Показавших лучшие результаты наградили ценными призами.