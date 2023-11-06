«Народный фронт» доставил в зону СВО улучшенные средства для эвакуации раненых

Члены «Народного фронта» в рамках сбора для военных медиков проекта «Всё для Победы!» передали врачам на марьинское и авдеевское направления в зону спецоперации новые улучшенные эвакуационные тележки.

«Здесь есть отметки для ног и головы. Она [тележка] очень прочная, весом около 25 кг. Носилки сюда подходят совершенно разные, потому что можно регулировать ширину», — объяснила волонтер «Народного фронта» Юлия Зимова.

Данная тележка маневренная и быстрая. Колеса большого диаметра облегчают проезд по пересеченной местности. Обычно для эвакуации требуется группа из четырех–шести человек, а с этим приспособлением можно использовать одного–двух. Соответственно, транспортировка будет происходить быстрее, с меньшим количеством людей, и есть надежда, что безопаснее, добавила Зимова.

Другая тележка весит уже 35 кг, но имеет электропривод и может проехать до 10 км на одном аккумуляторе. Ее моторчик здорово облегчает бойцам процесс эвакуации раненого.

Также «Народный фронт» показал несколько видов саней-волокуш, на которые можно положить пострадавшего и транспортировать его по заледеневшей дороге. Там есть жесткий каркас для тела и отдельная часть для ног, а также деталь для фиксации.

Помимо вышеперечисленных новинок волонтеры доставили в зону спецоперации также квадроциклы с мотоприцепом для эвакуации раненых. Всё это должно помочь военным медикам быстрее и эффективнее оказывать помощь бойцам.

Ранее, 25 октября, «Народный фронт» доставил российским танкистам на линию боевого соприкосновения технику и оборудование, закупленные в рамках сбора «Всё для Победы!». На пожертвованные россиянами средства закупили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также транспорт.

До этого, в августе, «Народный фронт» доставил медбатальону в Артемовске оборудование, закупленное в рамках сбора «Военным медикам». Так, военным медикам были переданы мобильные рентгеновские комплексы, аппараты ИВЛ и УЗИ, стол для анестезиолога и другое оборудование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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