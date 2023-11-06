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Известный искусствовед Аркадий Ипполитов скончался в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Советский и российский искусствовед, куратор выставок и писатель Аркадий Ипполитов скончался в воскресенье, 5 ноября, в возрасте 65 лет. Об этом сообщила главный редактор профильной газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова в своем Telegram-канале.

«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов. Блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии. Лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу «Просто Рим». Мои соболезнования друзьям и близким», — написала она.

Аркадий Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Санкт-Петербурге. Окончил исторический факультет Ленинградского университета по кафедре истории искусств. Он известен как специалист по итальянскому искусству XV–XVII веков, маньеризму, зарубежному искусству ХХ века, античной и христианской иконографии, истории мирового кинематографа. За свою карьеру искусствовед написал более 600 научных и критических статей.

Много лет Ипполитов проработал в Эрмитаже, активно участвуя в творческой жизни города: был членом правления института Pro Arte, преподавал историю искусств в Европейском университете. Также организовывал и курировал множество выставок в России и за рубежом, в числе которых и знаковая выставка «Русский путь. От Дионисия до Малевича», которая была организована в Ватикане в 2018 году.

В 2012 году он стал лауреатом премии Андрея Белого за книгу «Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI», в 2019-м — лауреатом премии The Art Newspaper Russia за книгу «Просто Рим. Образы Италии XXI».

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