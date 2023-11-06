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В Москве рассказали об изучении народного творчества в школах и колледжах искусств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В 112 столичных школах и колледжах искусств обучают детей народному творчеству, рассказала Москвы заммэра Наталья Сергунина.

«Ребята осваивают три направления: «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» и «Сольное народное пение». Одновременно они знакомятся с культурным наследием страны — сказками, играми, былинами, пословицами, узнают о традиционных ремеслах», — отметила вице-мэр.

По ее словам, русский фольклор сегодня изучают более 11 тыс. юных москвичей.

Ребята могут выбрать любой из инструментов — балалайку, домру, гусли, баян, аккордеон или гитару. Занятия не ограничиваются одним направлением: учащихся учат петь, аккомпанировать, танцевать.

Марина Еремина, преподаватель музыкального фольклора в детской музыкальной школе имени В. И. Сафонова, считает, что «фольклор открывает детям мир чувств, развивает мышление и воображение».

Учащиеся по направлению «Музыкальный фольклор» нередко выезжают вместе с преподавателями в экспедиции, где перенимают мастерство у местных жителей. Одна из участниц экспедиций, 14-летняя вокалистка Анна Киршанкова рассказала, что благодаря таким поездкам можно «познакомиться с красотой одежды и утвари тех времен». «Мы узнаем о традициях от непосредственных носителей и сохраняем их», — добавила девушка.

Учащиеся всех трех направлений занимаются несколько раз в неделю. Есть групповые и индивидуальные программы обучения. На занятиях по сольному пению происходит глубокое погружение в традиционную культуру, здесь постигают азы вокала, расширяют диапазон голоса. Воспитанники исполняют как народные песни, так и современные композиции в народном стиле.

Школы и колледжи искусств регулярно организуют концерты, во время которых ученики могут продемонстрировать свое мастерство и получить «обратную связь» от зрителей. Например, в Год культурного наследия народов России (2022) состоялся концерт «Виват фольклор!» в рамках Недели московских школ искусств на ВДНХ. А на Большом фестивале школ искусств в том же году учащиеся народных направлений выступили в концертном зале «Зарядье».

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