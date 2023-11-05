Трехлетний ребенок умер после употребления домашней котлеты в Красноярском крае

В деревне Айдара Красноярского края после употребления домашней котлеты умер трехлетний ребенок. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило ГСУ СКР по региону.

Инцидент произошел 1 ноября. Ребенок находился дома со своей матерью, отцом, старшими сестрой и тремя братьями.

По версии следствия, после употребления котлеты, приготовленной дома, у ребенка ухудшилось самочувствие.

«Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт поселка Айдара, где он скончался через два часа, несмотря на оказываемую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что в Новокузнецке умер четырехмесячный ребенок после посещения поликлиники и медицинского центра. Отмечалось, что ребенок родился в срок и был здоровым.