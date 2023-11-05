Петропавловская крепость превратилась в мультимедиа-пространство

В Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Чудо света». Его открытие приурочили ко Дню народного единства.

Организаторы создали яркие световые инсталляции в 20 разных местах в городе. Так, Петропавловскую крепость превратили в современное мультимедиа-пространство под открытым небом.

Проекты создали VR-художники с помощью нейросетей. Для реализации креативных идей им потребовалось 100 проекторов. По замыслу авторов, каждый посетитель должен почувствовать сопричастность к истории, культуре и будущему страны.

Руководитель фестиваля Ольга Митрофанова рассказала, что на Соборной площади находятся объемные светодиодные экраны. «Если их использовать как фотозону, в принципе для чего мы их и собрали, то у вас создается впечатление погружения в картину, которую вы видите», — отметила она.

Авторы проектов использовали яркие насыщенные цвета, которые в темноте выбиваются из пространства. «Ярко-розовый, ярко-желтый, голубые, бирюзовые. Но в целом я могу использовать всю палитру и так их сочетать, чтобы они всмотрелись гармонично между собой и светились», — сказала VR-художник, участница фестиваля Надежда Вей. По ее словам, «есть очень большие картины, которые требуют 20-30 часов чистой работы, но иногда приходится делать экспресс-работы, которые за 5 минут собираются из ничего».

Фестиваль, который продлится до 6 ноября, стал логичным продолжением экспозиции города на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Фестиваль «Чудо света» проводят с 2016 года, он стал одной из визитных карточек Санкт-Петербурга. В 2019 году фестиваль отмечен Гран-при национальной премии Russian Event Awards как лучшее туристические событие.