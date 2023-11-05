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Экс-лидер арабской партии в кнессете рассказал о расизме в Израиле

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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После атаки ХАМАС на Израиль страна погрузилась в коллективную истерию: отмечаются сотни арестов различных слоев арабского общества. Об этом рассказал «Известиям» бывший председатель партии «Объединенный арабский список» в израильском Кнессете Ибрагим Сарсур.

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«Исполнительная власть выступает в качестве острия пропаганды радикализма и расизма, углубляя вражду между евреями и палестинцами в Израиле и за его пределами. Так, законодательная власть, в которой конкурируют правые и центристы, ограничивает свободу слова. Судебная же власть превратилась в инструмент угнетения инакомыслящих, особенно в свете войны», — заявил Сарсур.

По его словам, израильские полицейские проводят сотни арестов различных слоев арабского общества из-за их солидарности с мирным населением сектора Газа.

«Израильский юридический центр по правам человека «Адала» усмотрел 96 случаев незаконных мер в отношении арабских студентов в высших учебных заведениях. Их обвиняют в поддержке терроризма из-за публикаций, в которых они выражают свое сочувствие гражданскими жертвами сектора Газа. В целом, число задержанных и отстраненных от работы и учебы растет с каждым днем», — заявил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Ибрагима Сарсура «Известиям»:

«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»

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