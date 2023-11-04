Адвокат Цыгановых раскрыла детали произошедшего в их квартире инцидента

Адвокат семьи певицы Вики Цыгановой Любовь Дручинина рассказала 4 ноября «Известиям», что в доме, где якобы проводили обыски, сейчас никого нет, ее клиенты на звонки не отвечают.

«Дозвониться до клиентов я не могу, дома никого нет», — рассказала Дручинина.

При этом во время разговора адвоката с сотрудником полиции тот заявил, что никакой информации об обысках в квартире у них нет.

Об обысках в квартире ранее в этот день сообщил муж певицы Вики Цыгановой Вадим. Действительно ли в доме звезды шансона проходят обыски и с чем они могут быть связаны, пока неизвестно.