Только 23,5% новостроек в Москве покупают без ипотеки

На первичном рынке квартир в границах старой Москвы в III квартале доля сделок без ипотеки составляет 23,5%, сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Доля безипотечных сделок снизилась на 24% в 2022 году, с 44% в начале года до 20,5% в конце. В 2023 году она не поднималась выше 26%, рассказали эксперты.

Также аналитики отметили, что если в комфорт- и бизнес-классах на долю сделок без использования ипотечных средств приходится по 18 и 28,8% соответственно, то в премиальном сегменте эта доля составляет более двух третей — 75%.

По данным компании, большая часть сделок без привлечения ипотечных средств происходит на заключительной стадии строительной готовности — 48,3%, на начальной — 28,6%, на стадии монтажных работ — 23,1%.

«Средняя цена квартиры без ипотеки в бизнес- и премиум-классах выше на 28–30%, чем купленная в ипотеку. В бизнес-классе она составляет 29,3 млн рублей, в премиальном сегменте — 83,4 млн рублей. Это объясняется более высокой площадью квартир на 25%: в бизнес-классе средняя площадь составляет 62,3 кв. м, в премиум-классе — 99,5 кв. м. В комфорт-классе квартиры, купленные в ипотеку и без ипотеки, по цене и по площади практически не отличаются: средняя площадь составляет 39 кв. м при средней цене 14,3 млн рублей», — рассказала руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Ранее в ноябре в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что банки начали предлагать ипотеку с уменьшенным вдвое ежемесячным платежом в первый год кредитования.