Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин высоко оценил выставку «Россия» на ВДНХ
Мир
Вспышку гепатита А зафиксировали в пятом регионе Украины
Авто
В Калужской области в 2023 году запустят работу заводов Volvo и Volkswagen
Мир
Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников из-за ударов Израиля
Политика
Песков указал на растущее раздражение Запада от киевского режима
Культура
Любимова открыла экспозицию «Наша культура» на выставке «Россия»
Общество
Песков назвал Путина своим главным учителем
Общество
Экспозиция павильона № 1 начала работу на выставке «Россия» в Москве
Наука и техника
Лихачев указал на лидерство российской атомной промышленности
Политика
Песков опроверг информацию о «разорванной в клочья экономике России»
Общество
В Севастополе высадили 1200 деревьев в виде надписи «Россия»
Общество
На выставке «Россия» представили крупные достижения страны
Общество
На выставке «Россия» открылся павильон координационного центра правительства

Только 23,5% новостроек в Москве покупают без ипотеки

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: лишь 23,5% новостроек в Москве покупают без ипотеки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На первичном рынке квартир в границах старой Москвы в III квартале доля сделок без ипотеки составляет 23,5%, сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Доля безипотечных сделок снизилась на 24% в 2022 году, с 44% в начале года до 20,5% в конце. В 2023 году она не поднималась выше 26%, рассказали эксперты.

Также аналитики отметили, что если в комфорт- и бизнес-классах на долю сделок без использования ипотечных средств приходится по 18 и 28,8% соответственно, то в премиальном сегменте эта доля составляет более двух третей — 75%.

По данным компании, большая часть сделок без привлечения ипотечных средств происходит на заключительной стадии строительной готовности — 48,3%, на начальной — 28,6%, на стадии монтажных работ — 23,1%.

«Средняя цена квартиры без ипотеки в бизнес- и премиум-классах выше на 28–30%, чем купленная в ипотеку. В бизнес-классе она составляет 29,3 млн рублей, в премиальном сегменте — 83,4 млн рублей. Это объясняется более высокой площадью квартир на 25%: в бизнес-классе средняя площадь составляет 62,3 кв. м, в премиум-классе — 99,5 кв. м. В комфорт-классе квартиры, купленные в ипотеку и без ипотеки, по цене и по площади практически не отличаются: средняя площадь составляет 39 кв. м при средней цене 14,3 млн рублей», — рассказала руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Ставок меньше нет: льготную ипотеку могут оставить только в ряде регионов
Предлагается повысить и первоначальный взнос по программе — c 20 до 25%

Ранее в ноябре в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что банки начали предлагать ипотеку с уменьшенным вдвое ежемесячным платежом в первый год кредитования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023