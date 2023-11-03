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Псковича задержали при попытке украсть спиртное из магазина
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Псковича задержали при попытке украсть спиртное из магазина

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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали местного жителя за попытку украсть алкоголь из магазина. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления силового ведомства.

Инцидент произошел днем ранее около 10:00, пишет Псковская лента новостей. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из торговой точки на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Правоохранители прибыли на место и задержали 30-летнего псковича, который похитил из торгового зала алкогольные напитки. По факту кражи проводится проверка, Псковское агентство информации.

Ранее в октябре сообщалось, что житель Пскова предстанет перед судом за кражу с банковского счета 120 тыс. рублей у друга, с которым был знаком около 50 лет.

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