Кириенко заявил о продлении приема заявок на конкурс «Это у нас семейное»

Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлен по многочисленным просьбам граждан. Об этом 3 ноября заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«4 ноября в День народного единства мы планировали останавливать прием заявок. Но поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения», — сказал он журналистам.

По словам Кириенко, сегодня обращения подали уже 523 тыс. человек. Он отметил, что в сутки поступает около 7-8 тыс. заявок на участие.

«Президент России Владимир Владимирович Путин, когда объявлял 1 сентября на встрече со школьниками о запуске президентской платформы «Россия — страна возможностей» нового проекта — семейного конкурса — Владимир Владимирович тогда сказал: «Мне кажется, что это будет самый массовый из конкурсов платформы». <...> Президент как всегда оказался абсолютно прав», — подчеркнул Кириенко.

Он также указал, что с 4 ноября будут доступны задания для всех, кто зарегистрировался на конкурс.

Ранее, 25 октября, в России начался дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». Для участников доступны задачи разного уровня сложности на разнообразные темы, например, приготовление блюда по фирменному семейному рецепту, сочинение песни или выполнение зарядки.

Инициатива создания конкурса «Это у нас семейное» принадлежит семье Скатковых из Самары. Путин поддержал идею в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» в 2022 году.

Принять участие в проекте могут семейные команды из четырех и более человек. Обязательное условие — три поколения (дети, родители, бабушки-дедушки). Выполнять задания команды будут до января 2024 года. Финал конкурса пройдет в Москве.

Участники поборются за 30 жилищных сертификатов на 5 млн рублей, 300 больших семейных путешествий и другие призы.