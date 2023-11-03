Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков сообщил о планах Путина неоднократно посетить выставку-форум «Россия»
Мир
МИД РФ сообщил о намерении Москвы сохранить мораторий на ядерные испытания
Мир
Не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе
Мир
Лукашенко намекнул, что ноты Литвы по БелАЭС отправляются в унитаз
Общество
Песков заявил, что Путин не определился с датой послания Федеральному собранию
Мир
Израиль перестал информировать Россию об ударах по Сирии
Мир
Глава «Хезболлы» назвал сопротивление ХАМАС новым этапом борьбы с Израилем
Общество
Путин указал, что новые регионы являются «нашими историческими территориями»
Общество
Глава «Башкиравтодора» арестован по обвинению в хищении бюджетных средств
Культура
Стала известна дата продажи мемуаров Бритни Спирс в России
Экономика
Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря
Общество
Москвичам пообещали тепло и небольшие дожди в выходные
Общество
МВД объявило в розыск бизнесмена из Сочи Татуляна

Кириенко заявил о продлении приема заявок на конкурс «Это у нас семейное»

Кириенко: продлен прием заявок на конкурс «Это у нас семейное»
0
Фото: family.rsv.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлен по многочисленным просьбам граждан. Об этом 3 ноября заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«4 ноября в День народного единства мы планировали останавливать прием заявок. Но поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения», — сказал он журналистам.

По словам Кириенко, сегодня обращения подали уже 523 тыс. человек. Он отметил, что в сутки поступает около 7-8 тыс. заявок на участие.

«Президент России Владимир Владимирович Путин, когда объявлял 1 сентября на встрече со школьниками о запуске президентской платформы «Россия — страна возможностей» нового проекта — семейного конкурса — Владимир Владимирович тогда сказал: «Мне кажется, что это будет самый массовый из конкурсов платформы». <...> Президент как всегда оказался абсолютно прав», — подчеркнул Кириенко.

Он также указал, что с 4 ноября будут доступны задания для всех, кто зарегистрировался на конкурс.

Ранее, 25 октября, в России начался дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». Для участников доступны задачи разного уровня сложности на разнообразные темы, например, приготовление блюда по фирменному семейному рецепту, сочинение песни или выполнение зарядки.

Инициатива создания конкурса «Это у нас семейное» принадлежит семье Скатковых из Самары. Путин поддержал идею в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» в 2022 году.

Принять участие в проекте могут семейные команды из четырех и более человек. Обязательное условие — три поколения (дети, родители, бабушки-дедушки). Выполнять задания команды будут до января 2024 года. Финал конкурса пройдет в Москве.

Участники поборются за 30 жилищных сертификатов на 5 млн рублей, 300 больших семейных путешествий и другие призы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023