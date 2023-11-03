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СМИ сообщили о смерти олимпийского чемпиона Протопопова

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Фото: commons.wikimedia.org
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Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании на коньках, заслуженный мастер спорта СССР Олег Протопопов ушел из жизни в пятницу, 3 ноября. Об этом сообщается на странице The Skating Lesson в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Позже о смерти Протопопова сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Олимпийский комитет России (ОКР).

«Вместе (с фигуристкой Людмилой Белоусовой. — Ред.) они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые вошли в обязательную программу фигуристов всего мира. Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Алексеевича», — приводит агентство сообщение организации.

Олег Протопопов родился в 1932 году в Ленинграде. Фигурным катанием он начал заниматься в 15 лет. На Олимпиадах 1964 и 1968 годов взял золото в паре с Белоусовой, вместе с которой вошел в число легенд данного вида спорта.

По завершении олимпийской карьеры пара устроилась в Ленинградский балет на льду, в составе которого выезжала с выступлениями за границу. Швейцарское гражданство фигуристы получили в 1995 году. Белоусова умерла несколько лет назад, в 2017 году.

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