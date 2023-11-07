Прибыль или небыль

Чистая прибыль банков России за девять месяцев 2023 года достигла 2,7 трлн рублей. Только в сентябре кредитные организации заработали 296 млрд, сообщили в ЦБ. В отчете регулятора отмечается, что 0,6 трлн из заработанных 2,7 трлн пришлось на валютную переоценку.

Еще один фактор, позитивный для банковского сектора, — это повышение ключевой ставки в 2023 году. С июля по октябрь она подскочила вдвое до 15%. Крупнейшие кредитные организации повышают ставки по вкладам, привлекая клиентов и увеличивая пассивы. Вместе с тем растут и ставки по займам, на которых финансовые организации зарабатывают.

Депозиты граждан повышают устойчивость кредитных организаций. Теперь процентные ставки по вкладам значительно выше инфляции. По официальным прогнозам ЦБ, к концу 2023-го рост цен в стране будет в диапазоне 7–7,5%, а ключевая сейчас, как и доходность вкладов, значительно выше — около 15%. То есть если человек хочет сделать какую-либо покупку, то ему стоит не брать кредит, а положить деньги на счет, чтобы накопить соответствующую сумму. Это будет привлекать еще больше средств на депозиты.

В этих условиях рассматривается вариант увеличения налогов на банковский сектор. Сторонники этой идеи ссылаются на то, что в свое время в России существовала подобная практика.

Впрочем, тогда была принципиально другая макроэкономическая ситуация. В стране бушевала гиперинфляция, которая обеспечивала астрономическую банковскую маржу. Счета предприятий и прочие пассивы для кредитных организаций были бесплатными или почти бесплатными. При этом инвестиции в государственные краткосрочные облигации (ГКО) обеспечивали 150–170% доходности, в доллар — 200%. Рынок межбанковских кредитов давал 300–400%.

Сейчас ситуация принципиально иная. Быстрых и легких денег в финансовом секторе давно нет. Но если государству нужно обеспечить больше поступлений, то к кредитным организациям стоило бы присмотреться с точки зрения дивидендной доходности.

Один «Сбер» заработал с января по сентябрь 2023 года 1,1 трлн рублей. Прибыль главной банковской биржевой голубой фишки по итогам года должна составить 1,5 трлн, что позволяет акционерам рассчитывать на рекордные дивиденды. Минфин уже ожидает поступлений от ценных бумаг от «Сбера» в размере не менее 50% от чистой прибыли по итогам 2023-го, но допускает и больше.

При этом если мотивировать кредитные организации активнее выходить на фондовый рынок, то это может поддержать не только государство, но и порадовать инвесторов.

На рынке ходят разговоры об IPO Cовкомбанка, Газпромбанка и других ведущих финансовых компаний. Пока с размещениями в лидерах сектор информационных технологий, а банковские корпорации выжидают. Хотя они могли бы выпустить достойные бумаги, которые вызовут интерес у частных инвесторов.

Главное, чтобы, как в случае с «Газпромом», весь профит не ушел в бюджет. За счет повышения НДПИ на газ государство заберет у компании 90% выручки, которую она получит в результате опережающего роста тарифов в 2024–2026 годах. На особо щедрые дивиденды акционерам национального достояния рассчитывать не стоит.

Такая же ситуация может произойти, если увеличить налоги на банки. С учетом сегодняшней санкционной ситуации это понесет дополнительную нагрузку. Тогда ухудшится и дивидендная политика того же «Сбера». Глобально же полезнее не душить голубые фишки, а, наоборот, стимулировать увеличение их количества на Мосбирже.

Автор — кандидат экономических наук, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора