Ближневосточная трагедия

Израиль уже на протяжении недели усиливает наземные военные действия в секторе Газа. Хотя стоит отметить, что речь пока по-прежнему не идет о полномасштабной интервенции ЦАХАЛ в анклав, которая ожидалась сразу после теракта 7 октября. Тем не менее израильские вооруженные силы продолжают активно применять артиллерию и авиацию, что приводит к огромным жертвам со стороны мирного населения.

В секторе Газа погибло уже более 8,5 тыс. человек. При этом армия Израиля продолжает обстрелы жилых кварталов — в частности, 3 ноября атаке подвергся лагерь палестинских беженцев Аль-Магази, в котором был разрушен практически до основания район из 10 жилых зданий. На этом фоне не вызывает удивление тот факт, что действия Израиля уже критикуют не только в арабском и исламском мире. Даже в ООН заговорили о военных преступлениях еврейского государства.

Израиль также ввел блокаду по всему периметру сектора Газа, оставив без продовольствия и воды вместе с вооруженными формированиями палестинцев и огромное количество гражданских лиц. Той гуманитарной помощи, которая идет через КПП «Рафах» на границе Газы и Египта, конечно же, недостаточно, чтобы предотвратить надвигающуюся гуманитарную катастрофу.

Растет, разумеется, число жертв и среди израильтян, однако с их стороны сейчас речь идет прежде всего о военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. 23 израильских военных погибли с начала наземной операции в секторе Газа, сообщили на днях в ЦАХАЛ. Хотя, конечно, нельзя забывать, что террористическая атака ХАМАС 7 октября унесла жизни сотни людей со стороны Израиля. В общей сложности количество погибших израильтян превысило 1,5 тыс. человек, включая солдат.

В настоящий момент возникает главный вопрос — решится ли Израиль на полномасштабную интервенцию или продолжит ограниченными силами закрепляться в секторе Газе. Пока всё указывает на то, что руководство еврейского государства выбрало второй вариант.

В случае масштабной наземной операции число погибших среди мирного населения значительно возрастет. И это уже может вызвать серьезное негодование со стороны основных союзников Израиля, в первую очередь, Соединенных Штатов. Как раз 3 ноября с визитом в Тель-Авиве находится госсекретарь Энтони Блинкен. Вашингтон сейчас пытается добиться временного прекращения огня и гуманитарной паузы. Американские СМИ и вовсе пишут: глава Белого дома Джо Байден исходит из того, что политическая карьера израильского премьер-министра из-за происходящего на Ближнем Востоке подходит к концу. Таким образом, Биньямин Нетаньяху может не решиться на полномасштабное вторжение не из-за страха роста жертв среди мирного населения, а из-за опасения лишиться своего кресла.

Кроме того, нельзя забывать, что Израиль испытывает определенные сложности военного характера. ЦАХАЛ вряд ли способна за несколько недель подготовиться к современной войне в узких лабиринтах под землей и в густонаселенных жилых постройках. А то, что спецслужбы Израиля допустили теракт 7 октября, говорит лишь о том, что эта сторона всё время недооценивала ХАМАС. В данном случае снова нельзя забывать о политике — большое число жертв среди израильских солдат может привести к резкому падению рейтинга правительства Нетаньяху.

Кроме того, до сих пор не урегулирован вопрос с направлением потоков беженцев, которые в огромном количестве захотят покинуть Газу в случае эскалации конфликта. Сейчас пока через КПП «Рафах» начали пропускать только некоторых иностранцев. Египет не заинтересован в принятии палестинцев на своей территории в больших масштабах. США не удается убедить Каир в открытии границ для беженцев из сектора Газа.

Есть и еще одна причина, которая не дает Израилю начать полноценную интервенцию. Длительные бомбардировки и обстрелы​ сектора Газа ​привели к взрывному росту протестов мусульманских диаспор во всех ведущих странах Запада и начавшейся консолидации исламских государств. ​ В случае массового уничтожения мирного населения Палестины исламский мир продолжит сближаться на фоне общего врага в лице Израиля.

При таком сценарии вероятность масштабного вооруженного конфликта Израиля, например, с Ираном или другими государствами возрастает. Кроме того, свои удары могут усилить йеменские хуситы, которые уже запустили несколько ракет и БПЛА в сторону еврейского государств, а также ливанская группировка «Хезболла». При этом вероятность широкомасштабной войны между «Хезболлой» и Израилем реальна, заявил лидер ливанского движения Хасан Насралла. Затягивание и усугубление конфликта фактически разрушит все предыдущие договоренности Израиля с ближневосточными соседями. В лучшем случае они будут приостановлены, но могут быть и вовсе разорваны.

Тем не менее Израиль будет стремиться нанести палестинцам максимальный урон. В целом он продолжит заниматься тем, что делает последние 75 лет, — расширять свое жизненное пространство. Поэтому вероятность создания полноценного государства Палестина после 7 октября, скорее, уменьшилась. Израиль не допустит образования независимого государства, чтобы не создать угрозу своему существованию. Ведь перед суверенным палестинским государством рано или поздно встанет вопрос возврата потерянных земель и размещения быстро увеличивающегося населения.

Израиль, по всей видимости, продолжит ограниченными силами заходить в сектор Газа, создавая буферную зону между анклавом и еврейским государством. При этом он попытается уничтожить максимальное количество бойцов ХАМАС, чтобы ослабить движение как минимум на несколько лет. В итоге конфликт в определенный момент, если не произойдет эскалация, скорее всего, заморозится.

При этом консолидация​ исламского мира и других государств, не поддерживающих военный вариант разрешения противостояния, усугубит разрыв между странами Глобального Юга и западным миром, который после 7 октября встал на сторону еврейского государства.

Автор — начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления

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