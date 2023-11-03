Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал обреченными на провал любые провокации против РФ
Общество
Владелец «Утро Дагестан» был связан с финансируемыми из-за рубежа радикалами
Экономика
Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
Мир
В Канаде сочли опасным запуск КНР сигнальных ракет возле вертолета страны
Общество
В РАН заявили о сокращении числа желающих переехать россиян с высшим образованием
Мир
ЦАХАЛ начала ближние бои с ХАМАС в городе Газа
Общество
Помощница Пугачевой не стала комментировать приезд певицы в Россию
Мир
Китай заявил о защите попавших под санкции США компаний
Общество
Умер вице-адмирал Валерий Исак
Мир
В США задумались о целесообразности помощи Киеву после слов Залужного
Общество
Москвичей предупредили о пробках вечером 3 ноября
Общество
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Спорт
Футболист Яшин попал в список лучших игроков в истории ЧМ

Количество рейсов из Владивостока в КНР вырастет до двух в сутки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время увеличится количество авиарейсов из международного аэропорта Владивостока в Пекин, Харбин и Далянь. Среднюю суммарную частоту вылетов из столицы Приморья в города КНР в течение зимнего сезона доведут до двух рейсов в сутки.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Международный аэропорт Владивосток», на китайском направлении будут работать авиакомпании «Аврора» и «Россия», а также китайские авиакомпании Chengdu Airlines и Hainan Airlines.

Частота рейсов Chengdu Airlines в Харбин на воздушных судах ARJ21 с конца ноября увеличится до четырех раз в неделю. А в конце декабря стартует программа полетов из Владивостока в Китай группы компаний «Аэрофлот» на воздушных судах Суперджет-100 по маршруту Владивосток – Харбин с частотой три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 27% и составил 16 трлн рублей. Свыше 90% расчетов между странами проводятся в национальных валютах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023