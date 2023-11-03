Количество рейсов из Владивостока в КНР вырастет до двух в сутки

В ближайшее время увеличится количество авиарейсов из международного аэропорта Владивостока в Пекин, Харбин и Далянь. Среднюю суммарную частоту вылетов из столицы Приморья в города КНР в течение зимнего сезона доведут до двух рейсов в сутки.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Международный аэропорт Владивосток», на китайском направлении будут работать авиакомпании «Аврора» и «Россия», а также китайские авиакомпании Chengdu Airlines и Hainan Airlines.

Частота рейсов Chengdu Airlines в Харбин на воздушных судах ARJ21 с конца ноября увеличится до четырех раз в неделю. А в конце декабря стартует программа полетов из Владивостока в Китай группы компаний «Аэрофлот» на воздушных судах Суперджет-100 по маршруту Владивосток – Харбин с частотой три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 27% и составил 16 трлн рублей. Свыше 90% расчетов между странами проводятся в национальных валютах.