Умер вице-адмирал Валерий Исак

Вице-адмирал Валерий Исак скончался у себя дома в ночь на 3 ноября. Об этом «Известиям» сообщил председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.

Исак находился в отставке с 2005 года.

Военный родился 25 января 1949 года в Баку. В 1971-м окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С.Попова. В 2000-м получил звание вице-адмирала. В 2000–2005 годах Исак был начальником Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны. В 2003 он руководил испытаниями первой Атомной глубоководной станции АС-12, которая получила прозвище «Лошарик».

Вице-адмирал Исак награжден государственными наградами, а также наградами и знаками отличия ведомственных и общественных организаций.