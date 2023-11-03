В ЕЭК рассказали о новых возможностях в АПК и правилах обращения органики

Ограничения, которые в настоящее время применяются в агропромышленном комплексе, создают возможности, в том числе для тех стран, которые участвуют в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армен Арутюнян сообщил «Известиям» в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума 3 ноября. Он уточнил, что уровень самообеспеченности в странах объединения составляет 93%, а также рассказал о новых правилах обращения органики.

«В целом, те ограничения, которые применяются в агропромышленном комплексе (АПК) достаточно нейтральны. <…> Но должен также подчеркнуть, что в любом случае такого рода ограничения создают возможности и, в частности, для тех стран, которые участвуют в нашем общем объединении — Евразийском экономическом союзе. Заметна динамика: например, с 2012 по 2018 год у нас удвоилась торговля в сельском хозяйстве между странами Евразийского экономического союза. Создаются новые предприятия», — сказал он.

Кроме того, Арутюнян добавил, что в ЕЭК призывают все страны, частный сектор строить политику, не основываясь на временных ограничениях, а основываясь на конкурентной атмосфере во всем мире.

Директор департамента агропромышленной политики ЕЭК также рассказал «Известиям», что комиссия разработала дополнительный инструмент, который касается отрасли промышленности, в котором при участии двух и более стран союза будет действовать льготное финансирование кооперационных проектов. По его словам, это станет дополнительным стимулом также по материально-техническому обеспечению АПК.

В то же время он обратил внимание на высокий уровень обеспечения стран продовольствием.

«Мы обеспечиваем себя достаточным количеством производства. То есть у нас уже высокий уровень самообеспеченности. И мы создаем новые возможности также посредством заключения зон свободной торговли. У нас действуют временная зона свободной торговли с Ираном, я думаю, на неделю будет подписан окончательный документ о зоне свободной торговли. Такая же зона создана между странами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. У этих стран, конечно, больше возможностей на сегодняшний день найти свою нишу на нашем рынке. Но наша ниша открыта для всех», — объяснил Арутюнян.

Он добавил, что в магазинах стран ЕАЭС всё больше появляется товаров отечественного производства.

Кроме того, Арутюнян сообщил, что практически завершается работа в направлении органического сельского хозяйства.

«Это важное направление. Когда мы активно начали работать, например, из РФ с партнерами из Министерства сельского хозяйства, из Роскачества, мы запустили концепцию подписания международное соглашение, у которого будут похожие определения, а также общий стандарты, чтобы на наших полках также появился евразийский органический продукт с одной маркировкой», — уточнил он.

Директор департамента агропромышленной политики ЕЭК предположил, что во II квартале будет подписано международное соглашение об общих правилах органики.

«Исходя из того, что мы заинтересованы, чтобы наша органическая продукция также была признана со стороны других стран, мы наши правовые акты подготовили исходя из лучшей международной практики», — подчеркнул он.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что, по прогнозу МИД РФ, взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза в национальных и дружественных валютах в 2023 году составит 90%. Доцент Финансового университета (ФУ) при Правительстве РФ Ольга Панина рассказал «Известиям», что увеличение объемов торговли внутри союза приводит к более благоприятным условиям развития внутреннего рынка каждой из стран.