Российский производитель мороженого объявил о планах выхода на китайский рынок

Московская фабрика мороженого АО «БРПИ», которая 30 лет производит продукцию премиального уровня, готовится выйти на китайский рынок. Об этом сообщила гендиректор компании Агнесса Осипова.

«Подготовлено для производства, к запуску, к фасовке наша продукция для потребителя в Китае. В ближайшие дни будет осуществлена поставка в Китай. Мы надеемся, что в ближайшее время наша продукция появится в сетевом ритейле, розничных магазинах, на электронных площадках онлайн», — добавила Осипова.

Поддержку компании оказал Российский экспортный центр (РЭЦ), с которым была совместно разработана новая упаковка для продукции под брендом «Сделано в России». Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина считает, что «кобрендинг является очень важным элементом, который позволяет в разы увеличить поставки российской продукции». Китайские дистрибьюторы видят в кобрендинге серьезный маркетинговый инструмент, подчеркнула Никишина.

АО «БРПИ» наряду с еще 60 производителями также участвует в акции «Российские товары для чемпионов». Ее цель — продвижение российской продукции под брендом «Сделано в России».