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Российский производитель мороженого объявил о планах выхода на китайский рынок

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Московская фабрика мороженого АО «БРПИ», которая 30 лет производит продукцию премиального уровня, готовится выйти на китайский рынок. Об этом сообщила гендиректор компании Агнесса Осипова.

«Подготовлено для производства, к запуску, к фасовке наша продукция для потребителя в Китае. В ближайшие дни будет осуществлена поставка в Китай. Мы надеемся, что в ближайшее время наша продукция появится в сетевом ритейле, розничных магазинах, на электронных площадках онлайн», — добавила Осипова.

Поддержку компании оказал Российский экспортный центр (РЭЦ), с которым была совместно разработана новая упаковка для продукции под брендом «Сделано в России». Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина считает, что «кобрендинг является очень важным элементом, который позволяет в разы увеличить поставки российской продукции». Китайские дистрибьюторы видят в кобрендинге серьезный маркетинговый инструмент, подчеркнула Никишина.

АО «БРПИ» наряду с еще 60 производителями также участвует в акции «Российские товары для чемпионов». Ее цель — продвижение российской продукции под брендом «Сделано в России».

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