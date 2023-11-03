Просыпается космос: фэнтези Давлетьярова и магический осьминог

В первые выходные ноября россияне смогут посмотреть ряд отечественных новинок. Зрителей ждут сразу две комедии: «Пять процентов» с Юрием Стояновым и «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» с Владимиром Сычевым. А также картины женщин-режиссеров — «Край надломленной луны» Светланы Самошкиной, «Привет, мама» Или Малаховой, «Катя-Катя» Анны Чернаковой. Поклонники фантастики смогут оценить новый проект Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда», а любители острых ощущений — американский триллер «Дочь болотного царя». «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в конце недели.

«Край надломленной луны»

16+

Режиссер: Светлана Самошина. В ролях: Маша Лобанова, Виктория Толстоганова, Артем Быстров, Ростислав Бершауэр, Анна Шепелева.

Девочке Соне 14 лет, и она неожиданно узнает, что мама долгие годы лгала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с обеими дочками. Потрясенный предательством подросток сбегает, но мама и старшая сестра Сони Саша быстро находят ее на старой даче. Здесь семья когда-то действительно чувствовала себя счастливой. Оставшись втроем на несколько дней в так называемом месте силы, трем поколениям женщин предстоит наконец проговорить все свои обиды и боли.

Анна Шепелева в роли Саши никак не может найти общий язык с матерью, а Маша Лобанова продолжает раскрывать себя в большом кино, играя чувствительную и эмоциональную бунтарку Соню. Виктория Толстоганова («Цикады», «Капитан Волконогов бежал», «Ландыш серебристый») исполнила роль мамы. На ММКФ-2023 фильм получил приз «Серебряный святой Георгий» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры».

«Катя-Катя»

6+

Режиссер: Анна Чернакова. В ролях: Янина Загорская, Светлана Харитонова, Николай Наркевич, Юрий Павлов, Любовь Руднева, Полина Одинцова.

Действие драмы разворачивается в двух временных линиях. В 1942 году школьница Катя влюбляется в курсанта военно-морского училища Костю, которого даже никогда не встречала, но очень ждет свидания. Костя вот-вот проедет с эшелоном через Москву по пути на фронт. А в 2021-м другая Катя, но того же возраста, нечаянно узнает об этой истории любви и пытается своими силами выяснить, чем же она закончилась.

Сценарий к картине написан Александром Адабашьяном, он же выступил и художником-постановщиком фильма. Для сыгравшей Катю из 1942 года Янины Загорской эта роль дебютная, как и роль Кати из 2021-го для Оливии Козловой. Последняя, кстати, виртуозная скрипачка не только на экране, но и в жизни: девочка в свои 15 лет удостоена ряда российских и международных наград.

«Пять процентов»

18+

Режиссер: Дмитрий Светозаров. В ролях: Юрий Стоянов, Виктор Сухоруков, Дмитрий Лысенков, Ирина Цветкова.

На сей раз Юрий Стоянов примеряет на себя роль художника: когда-то Николай Фомич был успешным мастером социалистического реализма, но годы идут, его забывают, а сам он балансирует на грани нищеты. Однажды на пороге художника появляется молодой искусствовед Мясоедов и находит работы, которые могут стоить миллионы.

Николай Фомич и сам не знает, его ли это картины, но соглашается на предложение искусствоведа. Герой Стоянова просыпается знаменитым, а вместе с ним просыпаются и знакомые из прошлого. Это первый завершенный проект, в котором Сухоруков и Стоянов снялись вместе. Роль энергичного эксперта в области искусств досталась Дмитрию Лысенкову, лауреату премии «Золотая маска». Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Тель-Авиве.

«Привет, мама»

16+

Режиссер: Иля Малахова. В ролях: Дарья Савельева, Аглая Тарасова, Григорий Чабан, Артем Яковлев.

Картина повествует о молодой женщине Кире: ей 38 лет, она работает в call-центре аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, а живет с младшей сестрой и ее дочерьми. Кира всё еще не может принять смерть матери, которая образцом родителя не была. Она даже в свое время выгнала сестер из дома — за то, что младшая Вера забеременела в 16. Несмотря на это, Кира не может найти в себе силы вступить в наследство и наконец съехать от сестры и племянниц, но она лишь мечтает о возвращении матери домой.

Сыгравшая Киру Дарья Савельева получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Выборге. Международная премьера фильма прошла в рамках конкурсной программы дебютов «Новые режиссеры» кинофестиваля в Сан-Себастьяне в сентябре 2023 года.

«Дочь болотного царя»

18+

Режиссер: Нил Бергер. В ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус, Гаррет Хедлунд.

Хелена 20 лет своей жизни провела в изоляции. Ее отец — известный убийца и тиран, который сел в тюрьму, когда героиня была еще малышкой. Но теперь, когда у Хелены появилась собственная семья, она узнает о том, что тот сбежал из заключения и ищет любимую дочь. Он сводит ее с ума, оставляя понятные только им двоим знаки присутствия где-то поблизости. Хелене предстоит оградить близких от невменяемого отца-маньяка, но, как ни парадоксально, именно от него она получила в детстве нужные для этого навыки.

Триллер основан на одноименном романе Карен Дионн, а музыку к фильму написал Адам Джанота Бзовски, работавший над саундтреками к «Черному зеркалу». На первый взгляд состав незвездный, но всё же знакомые россиянам лица в картине есть: Гил Бирмингем играл отца Джейкоба в «Сумерках», а Бен Мендельсон известен по работе в кинолентах «Первому игроку приготовиться», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Чужак».

«Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя»

18+

Режиссер: Владимир Зинкевич. В ролях: Владимир Сычев, Светлана Камынина, Вячеслав Морозов, Марина Поддубная, Дмитрий Красилов.

Эта картина — сиквел комедии «Добро пожаловать в семью» 2021 года про криминального авторитета Леонида Бойцова. Дочка «крестного отца» счастлива в браке с сыном прокурора Сашей, но притирки тестя и зятя не заканчиваются. А тем временем у Леонида новый клиент: местный ресторатор, который обвиняет итальянского партнера Джакомо в воровстве вложений. И Леонид, сам того не подозревая, попадает в итальяно-российский криминальный переплет.

Первая часть дилогии получила высокие оценки на «Кинопоиске» — 7,4 из 10. А состав первой картины возвращается к зрителям и в сиквеле: это, помимо звездных Владимира Сычева и Светланы Камыниной, молодой актер Вячеслав Морозов.

«Человек ниоткуда»

12+

Режиссер: Ренат Давлетьяров. В ролях: Александр Метелкин, Варвара Комаров, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин.

Советский космонавт Ким Кириллов из 1960-х оказывается в Москве 2023–2024 годов — такой скачок в будущее ему обеспечило крушение космического корабля, в котором он и совершал полет на орбиту в рамках секретного проекта правительства. Поначалу герой не осознает, что оказался в будущем: его лечат врачи в советских белых халатах, да и интерьер больницы привычен. Но всё же он выбирается на волю, и вот тут начинаются самые настоящие неприятности и опасные приключения, ведь, помимо прочего, Ким еще и потерял память.

Роль космонавта отдана Александру Метелкину («1941. Крылья над Берлином», «Бессмертные», «Перевал Дятлова»), а его девушку из прошлого сыграла Варвара Комарова («Аманат», «На Луне», «Наследие»). Для Давлетьярова это не первый опыт в жанре фантастического кино: ранее он снял «Петрополис», в котором фигурируют инопланетяне, а в последней части фильма «Любовь-морковь» и вовсе поразмышлял на тему переселения человеческого сознания в робота.

«Страшилка и тайна города света»

6+

Режиссеры: Рикард Куссо, Таня Венсан. Роли озвучивали: Джиллиан Нгуйен, Анна Торв, Тим Минчин, Сэм Нил, Лив Хьюсон, Реми Хай.

Главная героиня Арки живет со своим приемным отцом-осьминогом Блистером на цветущем полуострове — вместе они восстанавливают здесь флору, используя магию своих щупалец. Арки переживает, что ее силы пока не так могущественны, да и в целом, будучи подростком, тяжко справляется с грузом комплексов. Однажды космические бандиты похищают Блистера — его магия нужна доктору Мейби для реализации своих злодейских планов. Так на Арки возлагается сразу несколько задач: преодолеть собственные страхи, спасти папу и остановить разрушение собственной планеты.

Мультфильм основан на игре Scarygirl, а она, в свою очередь, родилась из одноименного комикса, получившего несколько индустриальных премий. Автор графического романа Нэйтан Джурвишиос при создании истории во многом опирался на фольклорное разнообразие мира, добавляя элементы мягкой готики в стиле Тима. Получившийся мультфильм, кстати, кукольный, в лучших традициях «Франкенвинни» и «Трупа невесты», а его рейтинг на Rotten Tomatoes — 80%.