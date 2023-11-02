Пожароопасный сезон завершился в лесах Саратовской области

В лесах Саратовской области 1 ноября завершился пожароопасный сезон. Приказ об этом подписал первый замминистра природных ресурсов — начальник регионального управления лесного хозяйства Денис Трошин.

Принятие решения связано с понижением среднесуточных температур воздуха и выпадением осадков, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Теперь необходимо провести инвентаризацию лесопожарной техники, противопожарного инвентаря и оборудования, которое находится на лесопожарных станциях, а также обеспечить ремонт и сохранность инвентаря, техники и оборудования.

Пожароопасный сезон начался в регионе 23 марта. В середине сентября Саратовскую область называли в числе субъектов, где еще сохраняется риск возникновения природных пожаров.