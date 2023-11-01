Болгарский стыд

Порой складывается впечатление, что нынешнее болгарское руководство сознательно пытается оправдать самые предвзятые представления о политике официальной Софии, которые есть в российском обществе. У русского и болгарского народов прочные культурные и исторические связи, в основе которых лежит православная традиция. И именно на этот духовный фундамент посмели покуситься прозападные власти братской славянской страны.

Болгарская прокуратура 1 ноября рекомендовала министерству регионального развития и благоустройства оспорить право собственности на софийский храм Святого Николая, который считается подворьем и официальным представительством Русской православной церкви в Болгарии.

Действия прокуратуры следует рассматривать как продолжение нападок болгарских властей на русскую «посольскую» церковь. 21 сентября из Болгарии были выдворены трое священников, служивших в храме Святого Николая. Их вызвали в болгарскую иммиграционную службу, где они получили предписание в течение 24 часов покинуть территорию страны как лица, якобы представляющие угрозу национальной безопасности. Премьер-министр Болгарии Николай Денков пояснил, что решение принимало Государственное агентство национальной безопасности — главная спецслужба Болгарии.

Выдворение священников происходило в унизительной форме: их в автозаке доставили на границу с Сербией. Особо кощунственный оттенок происходящему придавало то, что акт высылки пришелся на праздник Рождества Богородицы.

«Возмущены и шокированы фактом случившегося. Это еще раз говорит о том, что нынешнее руководство Болгарии окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами. Теперь цель — разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, братские связи между русским и болгарским народами, — подчеркнула в официальном комментарии по поводу высылки священников посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. — Старинный русский храм, который много лет служил местом общей молитвы русских и болгар, теперь будет закрыт. В очередной раз подчеркиваем, что ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне».

Шокирующие действия властей Болгарии вызвали массовый отклик в церковных и светских кругах как России, так и самой балканской страны. Так, митрополит Видинский Даниил отметил: «В эти неспокойные политические времена надо напомнить, что политические предвзятости, партии, идеологии, политические союзы, коалиции пройдут, как это было на протяжении всей истории нашей страны. Останется правда и любовь Христа, выразителем и воплощением которой в мире является Церковь».

Конфликт, связанный с софийским храмом, — самый крупный после марта 2018 года, когда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Болгарию публично поправил президента страны Румена Радева, подчеркнув, что Болгарию освобождали не Польша и не Литва, а Россия. «Мне трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении. Ни польский, ни литовский сеймы не принимали участие в решении о начале войны с Османской империей. Надеюсь, СМИ нас слышат и передадут мое разочарование неправильной интерпретацией», — заявил Кирилл. Тогда многие болгарские СМИ возмутились позицией Патриарха, что вызвало заметный кризис в отношениях Русской и Болгарской православных церквей.

Не исключено, что необъяснимо жесткие действия болгарских властей в отношении русского храма и его служителей были предприняты в качестве «ответа» на прошедший 16 сентября в окрестностях Калофера Первый Международный собор русофилов, объединивший свыше 5 тыс. делегатов не только из Болгарии, но и из других европейских стран.

Следует отметить, что простые болгары активно выражают протест из-за антироссийских действий своих властей. Перед закрытым храмом Святого Николая в сентябре собирались десятки людей, они зажигали свечи и приносили цветы. Дополнительный общественный резонанс был вызван тем фактом, что в храме покоятся мощи святителя Серафима (Соболева) — святого, глубоко почитаемого и русскими, и болгарами.

Многие знаковые фигуры болгарского просвещения разместили в соцсетях посты, пропитанные скорбью и стыдом. Широкий резонанс приобрело обращение профессора Софийского университета святого Климента Охридского Дарины Григоровой: «Простите нас, братья и сестры русские, за эту мерзость, совершенную антиболгарской властью, осмелившейся изгнать русских священников из Болгарии, издевательство над праздником Рождества Богородицы. Злые политики уйдут, «как пыль, что ветер стирает с лица земли...»

Продолжила она следующими фразами: «А нам, болгарам в антиболгарской сегодняшней Болгарии, что говорить с этим комом в горле... Преподобный Серафим Софийский, наш общий святитель Русской православной церкви и Болгарской православной церкви, находящийся в склепе храма Николая Чудотворца, из которого были изгнаны отцы русские, говорит в одном из своих учений: «Душа человеческая непреодолимая крепость. Ключи от этого Бог доверил нам самим. Мы те, кто своим послушанием дьяволам передаем эти ключи в руки злых, чтобы уничтожить нас». Если сохраним ключ, то сохраним и Бога, и Болгарию, и «путь нечестивых погибнет». Простите нас, дорогие русские братья и сестры!»

Есть основания полагать, что попытки болгарских властей отобрать у Русской православной церкви храм Святого Николая вызовут неприятие у православной общественности и консервативно настроенных граждан Болгарии. Если давление гражданского общества будет достаточно сильным, официальной Софии придется пересмотреть свое решение по храму и в целом отношение к Московскому патриархату.



Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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