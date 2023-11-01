Источник сообщил о подозрительных предметах в военкомате в Москве

На территории объединенного военного комиссариата Останкинского района СВАО в Москве были обнаружены два подозрительных предмета. Об этом «Известиям» в понедельник, 1 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

«В останкинском военкомате были обнаружены два подозрительных предмета. На уровне первого этажа между решеткой и окном обнаружен сверток, предположительно, самодельное взрывное устройство. Вызвали саперов», — рассказал источник.

Кроме того, по его словам, в пределах военкомата находилось второе взрывное устройство. Предположительно, злоумышленники расположили его на дереве или на земле. Оно сдетонировало, однако ни разрушений, ни пострадавших не зафиксировано.

Ранее, 4 сентября, в Невском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от военкомата, были обнаружены фрагменты взрывного устройства. Предположительно, взрыв произошел в вентиляционной шахте дома № 5 на улице Крупской около 10:00 утра. Разрушений и пострадавших нет.