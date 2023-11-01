В Англии умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон

Бывший футболист футбольного клуба (ФК) «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон на 86-м году жизни получил перелом ребер и скончался в больнице 21 октября, однако об этом стало известно лишь 1 ноября из публикации издания The Guardian.

По их информации, за пять дней до своей смерти в доме престарелых в Чешире Чарльтон встал со стула и, потеряв равновесие, упал на радиатор, в результате чего получил перелом ребер. Изначально сотрудники дома посчитали, что он не пострадал, но вскоре они обнаружили опухоль на его спине.

Его доставили в больницу, где компьютерная томография показала у бывшего футболиста переломы ребер, из-за чего у Чарльтона возникла вероятность развития пневмонии. Спустя пять дней он скончался в больнице. Точная причина смерти не уточняется.

В издании добавили, что 13 ноября в манчестерском соборе состоится поминальная служба, в ходе которой пройдет шествие мимо «Олд Траффорд», где болельщики возложат дань уважения бывшему футболисту. Более 80 тыс. фанатов также подписали книгу соболезнований в его память.

Чарльтон был центральным форвардом сборной Англии в 1966 году, он сыграл большую роль в победе страны в чемпионате мира по футболу. Также он был игроком основного состава «Манчестер Юнайтед» в течение 17 лет. Вместе с ней Чарльтон выиграл три чемпионских титула, Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии.