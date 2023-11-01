В России назвали самые читающие регионы 2023 года

Самыми читающими регионами России в 2023 году признаны Нижегородская и Ленинградская области, а также Ставропольский край. О результатах одноименного всероссийского конкурса сообщил 1 ноября Российский книжный союз.

«В этом году участие в конкурсе приняли все 89 областей, краев, республик и округов нашей страны, включая недавно вошедшие в ее состав. Звания «Литературный флагман России» удостоена Республика Татарстан. Тремя лауреатами стали Нижегородская и Ленинградская области и Ставропольский край», — говорится в его релизе.

Победу Татарстану жюри присудило за проект «Выездная библиотека», в мероприятия которого были вовлечены свыше 165 тыс. школьников.

В свою очередь, три региона-лауреата были отмечены за региональную программу «Читать — значит расти!» по поиску современных способов привлечь молодежь к книге, проведение международного форума «Книжный Выборг» и создание инклюзивной программы «Вдохновленные словом».

В двадцатку самых читающих регионов в этом году вошли Москва и Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области, Краснодарский и Красноярский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Помимо этого, Белгородской области присвоен статус «Территория книги и чтения». Ранее она уже одерживала победу и неоднократно числилась среди лучших, подчеркнули организаторы.

«Каждый участник постарался найти среди многочисленных региональных инициатив именно ту, которая выделяет его из остальных претендентов, уже является или может стать литературным брендом», — заявил председатель жюри конкурса, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» стартовал в 2015 году. В этом году он состоялся в девятый раз. Его инициатором является Российский книжный союз при поддержке Минцифры России. В состав жюри входят представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, руководители органов власти и общественных организаций.