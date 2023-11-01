SuperApp и интеграция: Freedom Holding представил стратегию

В прошлом году инвестгруппа Freedom Holding значительно расширила свою экосистему в Казахстане, реорганизовала структуру доходов. Сегодня Freedom работает уже в 16 странах, и в планах дальнейшее завоевание новых рынков. Куда движется Freedom Finance и за счет чего продолжает рост, выясняли «Известия».

Интеграция как возможность и вызов

Финансовый холдинг с несколькими направлениями, с присутствием на двух континентах (Евразия и Северная Америка) в разных регуляторных зонах, с 455 тыс. клиентов и уже 4-летней историей торгов своих акций на NASDAQ — это интереснейшая и непростая история одновременно. Как отмечает основатель компании Тимур Турлов, для такой структуры важно постоянно «сверять часы» и синхронизироваться.

«Сейчас это важно, как никогда. Мы регулярно сталкиваемся с вызовами, и нет универсальной формулы их преодоления. Каждый кейс уникален. Как CEO огромного публичного холдинга я отвечаю как за победы, так и за поражения, несу ответственность перед клиентами, сотрудниками и акционерами. Поэтому очень важно кооперироваться внутри единой экосистемы», — считает он и видит одной из главных задач для компании — внутреннюю интеграцию и качественную коммуникацию между разными подразделениями «Фридома».

В орбите холдинга есть банки, брокеры со своей торговой платформой, страховые компании, телеком и другие сервисы для потребителей. В разных странах эта конфигурация отличается, самая обширная — в основном хабе Freedom Holding в Казахстане. Все направления с высоким уровнем цифровизации, поэтому число данных о своих клиентах и их потребностях — огромное. «Сумеем ли мы воспользоваться этими данными? Это очень большой челлендж. У каждого направления есть его кусочек данных, и наша сила должна быть в том, чтобы научиться ими пользоваться, — поясняет Турлов. — Это самые важные вызовы — интеграционные. Насколько мы умеем договариваться друг с другом, насколько хорошо умеем координировать свою активность и способны извлекать синергию из нашей деятельности. Это и горизонтальная интеграция между разными сервисами и бизнесами, и вертикальная как наши собственные мосты между разными рынками». Он уверен, что глубокая интеграция и анализ данных даст Freedom Finance еще импульс для роста.

Сегодня капитализация Fredom Holding на NASDAQ составляет почти $4,5 млрд. Турлову с момента основания принадлежит 71% акций Freedom Holding Corp., остальные акции — в свободном обращении. С момента листинга на NASDAQ бумаги выросли в цене почти в 6 раз — примерно c $14 до $81 к текущему моменту. «Мы сами себя недооцениваем, не до конца осознаем, насколько крутые и инновационные. И мы как компания точно стоим больше, чем думаем сейчас, и точно можем сделать больше», — подчеркнул Турлов и возможности компании, и профессионализм команды.

Казахстан: вселенная сервисов и 7 млн пользователей

В Казахстане находится штаб-квартира холдинга. Эта страна стала настоящей лабораторией для компании — здесь придумываются и обкатываются на рынке самые инновационные продукты, типа цифровых ипотеки и автокредитов. Хорошие экономические позиции страны и высокий уровень развития govtech — необходимые условия для построения цифровой бизнес-экосистемы.

В Казахстане у «Фридома» два брокера: один в местной юрисдикции, второй — в Международном Финансовом Центре в Астане. Быстрыми темпами растет одноименный банк, также есть сеть продажи смартфонов — Freedom Mobile, сервисы электронной коммерции (Freedom Pay) и онлайн-бронирования билетов (Ticketon), онлайн-страхование (Freedom Insurance и Freedom Life). В 2023 году компания инвестировала в казахстанский фудтех Arbuz.kz, сервисы Aviata и Choco Travel, которые привели в систему Freedom еще новых пользователей. По оценкам компании, всего экосистема обслуживает сейчас около 7 млн человек через разные сервисы.

К примеру, по итогам 2022 года «Фридом Банк» в Казахстане стал лидером сектора по росту активов и сохраняет эти позиции по темпам роста в 2023-ем, входит в топ-8 банков страны и является системообразующим. Число клиентов банка сейчас 1 млн, по стратегии развития в 2025 году ожидается более 3 млн, к 2026 году — 6,5 млн клиентов. Активы превышают $4,4 млрд. «Сейчас по структуре баланса и выручки мы уже скорее становимся банковской группой, чем брокерской», — отметил Турлов.

Число выданных займов по цифровой ипотеке составляет почти 14 тысяч на общую сумму $488,8 млн, а цифровых автокредитов выдано более 19 тысяч на $310,7 млн. Банк также активно кредитует и малый и средний бизнес: уже выдано цифровых кредитов на $241,1 млн. «Мы сократили время прохождения клиентского пути со стандартных 14 дней до 24 часов. Рекордное время от подачи заявки до подписания договора — 32 минуты, до поступления денег — 4 часа. Общее количество оформленных заявок от предпринимателей онлайн превысило 240 тысяч», — рассказал CEO холдинга.

Брокер в Казахстане сейчас обслуживает около 220 тыс. человек в 13 точках по всей стране, прогноз роста — до 977 тыс. к 2026 году. Из планов по брокеру: запуск новых продуктов, включая опционы, получение лицензии на коллективные инвестиции, операции секьютиризации и развитие фондов недвижимости.

Кстати, банк сейчас докапитализируется, в том числе из прибыли брокера. Как отмечает Турлов, вся прибыль реинвестируется. «Мы видим большое количество недоинвестирования в Казахстане. Мы могли бы быстрее расти в банке, если будет еще больше ликвидности, спрос на кредиты большой, в том числе у бизнеса. И кажется, что у себя дома мы можем эффективно вкладывать деньги в Казахстан», — Турлов также сообщил, что не исключает в 2024 году привлечение допкапитала, в результате чего компания смогла бы профинансировать не только банк, но и другие свои проекты роста и инициативы в телекоме.

Телеком появился в орбите «Фридома» в 2023 году. Сейчас у него больше 1000 км оптики в Алматы, магистральные сети в 10 городах Казахстана, более 1 тыс. клиентов в бизнес-сегменте. Миссия Freedom Telecom радикально повысить качество доступного фиксированного и мобильного интернета в Казахстане за счет развития сетей последнего поколения (5G). У компании большие планы по строительству сетей. Тимур убежден, что нужно развивать эту инфраструктуру, делать ее дешевле и считает, что Казахстан заслуживает место по скорости интернета в мире выше, чем 100-е, которое страна занимает сейчас. От оптики и качества доступа в интернет, от того, насколько насыщена будет связь 5G, будет зависеть ВВП страны. Кроме того, телеком — важная точка роста и для банка. В ближайшее время, по словам Турлова, возможно несколько сделок со стороны оператора связи в отношении кабельных провайдеров, владельцев оптики и тд.

Страховой сектор компании — это Freedom Life и Freedom Insurance. Компании также с высокой степенью диджитализации. Так, в Казахстане с 2019 года все полисы в онлайне и интегрированы с государственной базой данных. При этом «Фридом Финанс» единственные на рынке, кто сделал возможным и получение выплат онлайн. С ноября 2022 года через банк страховая компания запустила цифровой сервис, который позволил сократить сроки урегулирования страховых случаев в 16 раз, с 90 до 5 рабочих дней. Интеграция с банком и с Freedom Рay уже позволила продавать страхование клиентам по автокредитам и ипотеке. На сегодняшний день у страхового бизнеса портфель из 220 тыс. действующих клиентов. Стратегические планы — занять в течение 3 лет 20% рынка розничного страхования в Казахстане и достичь цифры в 1 млн клиентов.

Турлов считает талантливых людей «новой нефтью» Казахстана, а цифровизацию — увеличительным стеклом для их талантов. «Вся экономика будущего — это экономика услуг. Мы молодая нация и мы технооптимистическая нация. Чем больше будет доступность связи и цифровых сервисов, тем меньше будет и несправедливости в обществе», — заявляет он.

Американское направление

Бизнес компании в США также активно развивается. В 2020 году был приобретен брокер Prime, с помощью которого клиенты Freedom Holding получили возможность напрямую участвовать в IPO на американских биржах. В 2023 году был куплен сервис конференц-коллов для компаний малой и средней капитализации LD Micro.

У компании сильные исследовательские позиции в Америке (аналитическая команда по рынкам), консультационный бизнес, а главное — у нее есть все лицензии и уже самостоятельный опыт в организации IPO и SPO на биржах США. Стать полноправным игроком инвестбанковского бизнеса в Штатах — таковы амбиции Freedom Holding. Летом этого года Freedom Capital Markets провел в качестве со-менеджера дебютное первичное размещение клинического разработчика новых перспективных методов лечения рака Intensity Therapeutics, Inc, SPO производителя эпигенетических анализов крови для выявления рака VolitionRx Limited и производителя возобновляемых источников питания для электромобилей Beam Global.

В Штатах «Фридом» уже зарекомендовал себя, имеет хорошую репутацию и рассматривает возможность новых покупок. По сути за 3 года тут создан фундамент, и сейчас компания строит стратегию на 5 лет: укрепление бренда как инвестбанка, развитие корпоративных услуг, инвестпродаж и сектора исследований, решение вопроса клиринга, проведение потенциальных сделок M&A, диверсификация услуг.

Новые страны

Интересными рынками для развития «Фридом Финанс» видит ОАЭ, Армению, Турцию, Азербайджан. Культурные и политические условия развития бизнеса во всех странах разные. Где-то холдинг сейчас исследует рынок и присматривается к покупке банка/брокера, ведет коммуникации с регуляторами (Турция, Азербайджан), где-то уже получены лицензии и работает офис (Армения, около 1 тыс. клиентов и $2,5 млн активов, планы стать значимым игроком). По этим направлениям компания видит органический путь роста и закладывает 20% роста в год.

«Возможно, мы сейчас не будем достаточно активны с точки зрения международной экспансии в ближайшее время. Будем расти медленнее, но зато сможем укрепить риск-профиль. Больше времени посвящать росту тех продуктов, которые уже работают и хорошо зарабатывают», — отмечает Турлов.

История роста

Годовая отчетность Freedom Holding Corp. показала рост выручки до $795 млн по итогам 2023 фискального года (+15% за год с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023-го). Последние два года были непростыми для всего финансового рынка и для домашнего региона Freedom. Для банка и брокера это значит усложнение процедур проверки клиентов. В конце 2022 года холдинг сменил аудитора — теперь его отчетность заверяет компания Deloitte, входящая в так называемую «большую четверку». «Фридом» прошел строгую проверку независимым аудитором. Чистое заключение аудитора опубликовано как раз в годовом отчете холдинга и показывает, что стандарты по комплаенсу во всех компаниях Freedom Holding Corp. на высоком профессиональном уровне.

«Мы всё еще история роста в полной мере. История, которую наши акционеры неплохо поддерживают. Они явно не разочарованы тем, как мы тратим наши деньги. Рентабельность нашего капитала и способность зарабатывать деньги пока превышает доходность большинства индексов, и мы все еще эффективно можем реинвестировать наши доходы», — уверен глава холдинга.

Турлов также отметил, что компания значительно диверсифицировала свою прибыль: больше банковских комиссий, меньше брокерских. По его словам, компания, справляясь с разными вызовами и кризисами, становится все сильнее и прозрачней: «В результате разных вызовов и атак на нас мы получаем опыт, меняем часть процессов, защищаем слабые места, куда пытаются бить, улучшаем контроль. Мы прошли большой путь, и мне хочется верить, что мы сейчас гораздо более сильная здоровая компания, чем несколько лет назад».