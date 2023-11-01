Футбольный матч в Турции прервали из-за кота в воротах

В Турции пришлось прервать футбольный матч из-за кота, который занял место вратаря. Внимание животного привлекли ворота одной из команд, передает телеканал «Известия». Футболисты неоднократно пытались прогнать кота, но он упорно возвращался обратно. В итоге арбитру пришлось остановить матч и окончательно удалить животное с футбольного поля. По данным турецкой газеты, кот не пострадал и был унесен на безопасное расстояние.

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