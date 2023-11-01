Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

Московский зоопарк начал работать по зимнему графику. Об этом в среду, 1 ноября, рассказал глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Теперь обитателей столичного зоосада можно увидеть с 09:00 до 17:00. Такой график работы останется в силе до 29 февраля 2024 года. В течение всего осенне-зимнего периода для посетителей будут работать теплые павильоны, где можно будет посмотреть на африканских животных, приматов, амфибий, рептилий, пауков, теплолюбивых птиц и многих других, отмечает агентство городских новостей «Москва».

На территорию зоопарка можно будет попасть до 16:00, пишет RT. Сделать это можно через главный вход, вход возле станции метро «Баррикадная» и вход у детского зоопарка на улице Садовая-Кудринская. В вольерах с выходом на улицу останутся животные, которые не боятся холодов и хорошо приспособлены к снегу и низким температурам. У них есть внутренние вольеры, гнезда и теплые подстилки из соломы. На улице останутся ластоногие, полярный медведь, росомахи и другие животные, которые не боятся морозов, уточняет сайт kp.ru.

Большая панда Диндин со своим детенышем уже находится во внутренних помещениях. В начале октября детеныш открыл глаза, отмечает телеканал «Звезда». Совсем скоро малышка начнет видеть.

Самец Жуи пока активно гуляет на улице, густая шерсть хорошо защищает его от холода. Когда наступят сильные морозы, его тоже переведут во внутренний вольер.

Манул Тимофей, как и прочие представители его вида, не очень любит сугробы, передвигается по снегу медленно и осторожно. Жирафы, обезьяны, слоны и другие теплолюбивые животные уже находятся во внутренних вольерах, сообщает телеканал «360». Также гости зоопарка могут посмотреть на новых животных — муравьеда Диего и бинтуронга, — а также заглянуть на недавно открывшиеся экспозиции «Авиарий», «Животные тропиков», «Хижина змеелова».