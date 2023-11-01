В Петербурге шпица прокатили на крыше машины и довели до эпилепсии

В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте шпица прокатили на крыше автомобиля, после чего собака упала на землю и у нее случился приступ эпилепсии. Об этом 31 октября сообщил телеканал «78».

Хозяин шпица в среду, 1 ноября, рассказал «Известиям» подробности инцидента.

Как отметил хозяин питомца, его знакомый поставил собаку на машину, а водитель, который сидел в автомобиле, не заметил этого и поехал. Затем второй его знакомый увидел, что машина едет, и начал снимать происходящее на камеру.

«Собака то ли упала с машины, то ли спрыгнула, после чего ее схватили (прохожие. ― Ред.) и долго не отдавали», ― рассказал он.

В результате прохожие вызвали полицию, сообщил мужчина. В отделе полиции хозяевам выписали штраф.

По информации телеканала «78», в отношении хозяев собаки, 37-летней уроженки Украины и 31-летнего уроженца Саратовской области составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее, 16 сентября, в Москве полиция задержала несовершеннолетнего блогера, который мучил кошек и снимал это на видео. 13-летний мальчик создал Telegram-канал, в котором выкладывал видео издевательств над животными. В частности, он снимал, как держит кота на балконе и угрожает сбросить его.