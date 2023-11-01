«Ростех» нарастил производство танков в семь раз в 2023 году
Госкорпорация «Ростех» в 2023 году в семь раз нарастила производство танков, сообщил 1 ноября в интервью телеканалу «Россия 24» руководитель корпорации Сергей Чемезов.
«За год мы увеличили производство танков в семь раз, легкой бронетехники — БМП, БМД, бронированные автомобили — в 4,5 раза, артиллерия, РСЗО — в 2,5 раза, боеприпасы, некоторые виды продукции — в 60 раз», — отметил он.
Чемезов обратил внимание, что производимая «Ростехом» техника постоянно модернизируется.
В середине октября «Ростех» досрочно отправила в войска РФ партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Новейшая система с помощью программируемых боеприпасов может покрыть минами территорию в несколько футбольных полей в считаные минуты.
До этого, 11 октября, стало известно, что научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») передала Минобороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой.
Вице-премьер РФ — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров тогда указал, что такие модели являются самыми востребованными: они отлично зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции.